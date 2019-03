Iceta afirma que no habrá ni referéndum ni una "condena" a un 155 en Cataluña

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este domingo que, si los socialistas gobiernan en España, "no habrá independencia ni referéndum", pero tampoco una "condena" a Cataluña a no tener "instituciones de autogobierno" a través del artículo 155 de la Constitución.

El PSC ha celebrado su convención municipal en Tarragona, que ha clausurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, la cabeza de lista del PSC a las elecciones generales, Meritxell Batet, y el alcaldable socialista por Barcelona, Jaume Collboni.

Iceta ha garantizado que los socialistas defenderán a Cataluña frente a "quienes quieren un 155 permanente y quienes quieren una vía unilateral e ilegal que pone el autogobierno en peligro".

"Queremos un diálogo dentro de la ley, pero que nadie se engañe: no habrá independencia, no habrá referéndum, no habrá autodeterminación, pero tampoco habrá la condena a este país a no tener instituciones de autogobierno, porque nosotros cortaremos el paso a la derecha", ha garantizado.

"España está en peligro cuando gobierna la derecha" porque es 2cuando crece el voto a los independentistas", ha alertado antes de pedir a Pedro Sánchez "disculpas", porque a veces le resulta "difícil" contenerse frente a las críticas de la derecha a los socialistas.

Por su parte, la ministra y candidata Meritxell Batet ha coincidido con Iceta en denunciar que "cuando gobierna la derecha" es justamente "cuando hay más peligro para España" y cuando se agrava la "crisis territorial".

Batet ha remarcado que cuando José María Aznar llegó a la Moncloa ERC sólo disponía de un escaño en el Congreso, y cuando se retiró la cifra de diputados republicanos había crecido hasta ocho, mientras que el porcentaje de voto del independentismo a lo largo del mandato de Mariano Rajoy pasó "del 20 al 48 %".

"Cuando se vulneran las leyes y se ponen en peligro el principio de legalidad y el Estado de derecho es cuando gobierna la derecha", ha denunciado Batet, que ha advertido de que PP y Cs quieren una "involución" social.

Batet ha arremetido contra Cs: "Hay partidos que todo lo que hacen es para alimentar el conflicto. Visitan municipios, hacen viajecitos a Waterloo e insultan a sus adversarios políticos para alimentar el conflicto".

Según la cabeza de lista del PSC por Barcelona el 28A, el proyecto de los socialistas es "generar convivencia", porque "el conflicto no es alternativa".

Previamente ha intervenido el alcaldable del PSC por Barcelona, Jaume Collboni, que ha destacado que los progresistas son "muchos más" que "aquellos que hacen el discurso del odio", en referencia a Vox, y ha proclamado: "La convivencia ganará a la independencia también en Cataluña".

En el acto de este domingo ha ejercido de anfitrión Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona y candidato a la reelección, que ha recordado los "insultos, descalificaciones y escraches" que sufrieron los socialistas el 1-O por "defender la democracia y la legalidad" y ha recalcado que, pese a todo, se mantiene "la mano abierta al diálogo, la concordia y la convivencia".