Iceta advierte a la Generalitat de que "no hay alternativa al diálogo"

El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, ha advertido este sábado al gobierno de la Generalitat de que "no hay alternativa al diálogo", pese a las turbulencias surgidas a raíz de la denuncia de espionaje a más de 60 dirigentes independentistas a través del programa de ciberespionaje Pegasus.

Así lo ha afirmado tras mantener un desayuno de trabajo con el director de la Feria del Libro de Fráncfort, Juergen Boos, en la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña en Barcelona, coincidiendo con la Diada de Sant Jordi.

Iceta ha recordado que para "la semana que viene" está prevista la comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, "que es de quien depende el CNI", al que desde el independentismo se señala como presunto responsable de espionaje a través de Pegasus.

Ante los llamamientos de la Generalitat a dar explicaciones sobre este caso, Iceta espera que "se pueda producir un contacto entre el presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno de España", aunque ha puntualizado que "la explicación política en nombre del Gobierno la hará la ministra de Defensa" en el Congreso.

Iceta se ha desmarcado de aquellas voces dentro del independentismo que dan por muerta la mesa de diálogo entre gobiernos para buscar una solución al conflicto catalán.

"Lo que no veo es una alternativa al diálogo", ha subrayado, antes de añadir: "Por desgracia lo vimos en 2017. Fuera del diálogo no hay política, y fuera de la política no hay solución".

Por otra parte, Iceta se ha referido a la victoria de este viernes del FC Barcelona femenino por 5 a 1 ante el Wolfsburgo en la ida de las semifinales de la Liga de Campeonas, en un Camp Nou que volvió a batir un récord de asistencia en un partido de fútbol femenino, con 91.648 asistentes.

Iceta ha puesto de relieve la "diferencia" de resultados entre el partido de ayer y la derrota del Barça masculino en la Europa League ante otro equipo alemán, el Eintracht de Fráncfort.

El ministro ha dado la "enhorabuena" a las jugadoras: "El Barça femenino está imparable y está impulsando al conjunto del fútbol femenino", ha destacado.