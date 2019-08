Iceta acusa al Govern de no tener "norte, ni brújula ni mapa"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha acusado este viernes al Govern de estar "en quiebra", de carecer de "norte", "brújula" o "mapa" y ha descartado apoyar una cuestión de confianza en el Parlament en caso de que no logren aprobar los Presupuestos de 2020.

Así lo ha dicho en Llofriu (Girona) durante el encuentro de verano organizado por la federación socialista de las comarcas gerundenses, donde ha asegurado que una cuestión de confianza, como ha planteado hoy el conseller de Educación, Josep Bargalló (ERC), "no tiene sentido".

"Este gobierno no tiene norte, brújula ni mapa y parece que tampoco mayoría porque los dos socios de gobierno no se ponen de acuerdo", ha aseverado antes de reiterar que, para los socialistas, lo que debería hacer el Govern en caso de no lograr aprobar los presupuestos es convocar elecciones.

De hecho, en los últimos días, el PSC ha retirado la oferta que hizo inicialmente para negociar los presupuestos al considerar, tal como ha dicho, que "es muy difícil ayudar a los que no saben hacia dónde van".

"Estamos ante un Govern en quiebra, políticamente agotado y cuando antes se reconozca esta realidad y podamos abrir un nuevo capitulo en la política catalana, mejor", ha subrayado antes de pedir a los independentistas "un poco de claridad y cohesión".

Y aunque ha sostenido que acudirán si el Govern los llama "para plantearles algún tipo de acuerdo", también ha defendido que "ya no se dan las condiciones" para que el Ejecutivo de Quim Torra "continúe al frente del país".

"Tenemos un Govern dividido en la Generalitat que dice que se tiene que apostar por la confrontación. Si eso es lo que tienen previsto para el país, no pueden contar con nosotros", ha recalcado.

Asimismo, Iceta ha confirmado que el PSC participará en los actos de la Diada del 11 de septiembre porque es la "fiesta nacional de todos" y ha abogado por una jornada en la que "todo el mundo se pueda expresar con total libertad".

"Como cada año haremos un llamamiento a todas las instituciones por la promoción de actos absolutamente unitarios y abiertos a todo el mundo en los que se puedan sentir cómodos desde el respeto que merecen expresiones particulares o proyectos políticos concretos", ha concluido.