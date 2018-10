Iceta ve absurdo condicionar el apoyo en presupuestos a la política judicial

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha considerado "absurdo" que el independentismo pueda condicionar su apoyo a los presupuestos en función de la política judicial, y ha opinado que ERC y PDeCAT cometerán un "error trágico" si no apuestan por mantener el rumbo "progresista" del Gobierno de Pedro Sánchez.

En declaraciones a SER Catalunya, preguntado por otro lado sobre si estaría abierto a repetir un gobierno tripartito de izquierdas con ERC y los comunes, ha dicho que ya le "gustaría" que fuera así, pero lo ha descartado. "En estos momentos no veo la posibilidad que algunos ven tan próxima de reeditar este tipo de experiencias, porque la diferencia, al menos con ERC, es muy grande", ha afirmado.

Iceta ha afirmado que él se ve en todo caso con capacidad de convencer a los partidos independentistas para que den su apoyo al acuerdo de presupuestos generales del Estado firmado entre el Gobierno y Podemos, si bien ha lamentado que la situación de los dirigentes en prisión pueda condicionar el apoyo de ERC y PDeCAT.

"Si sólo estuviéramos hablando de presupuestos, no habría ningún tipo de duda de que tendríamos su apoyo, como en la moción de censura, porque son unos buenos presupuestos para la clase trabajadora y para Cataluña. Pero no estamos hablando solo de eso y ahí viene la dificultad de explicar un apoyo, cuando algunos dirigentes lo han querido relacionar con trato penal", ha dicho.

El líder del PSC ha considerado que "no es relacionable", porque "en un Estado de derecho con separación de poderes es absurdo condicionar una decisión política con una decisión judicial. No puedes decir que sólo votarás los presupuestos si los presos están en la calle, porque estás pidiendo a un Gobierno cosas que no están en sus manos".

Ha reconocido que él cree que "hasta que no haya un mapa político consolidado tras unas elecciones en España y Cataluña no se podrá abordar la negociación de fondo", aunque al mismo tiempo "eso no puede ser excusa para que no hagamos todo lo que podamos hacer para desinflamar, si bien la desinflamación no acaba el problema".

Aún así, ha emplazado al independentismo a que "analice cuáles son las alternativas reales en España" al Gobierno de Pedro Sánchez, recordando que "el jefe de la oposición (Pablo Casado, PP) dice que si por las calles de Barcelona hablas castellano te hacen un escrache. Y dice que retiraría a Cataluña las competencias de cárceles, sanidad, educación y olé".

Es por ello que ha apuntado que "el independentismo, con sus actuaciones, puede ayudar a que las cosas se inclinen de un lado u otro. Ya sé que hay partes que dicen que como peor, mejor. Pero, en estos momentos, no apostar por un rumbo progresista y federal en España sería un error trágico para el independentismo".