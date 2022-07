Iceta, abierto a que Jordi Turull (JxCat) participe en la mesa de diálogo

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha confiado en que en el encuentro de hoy entre Gobierno y Generalitat puedan fijarse ya las fechas para la reunión entre presidentes y la de la mesa de diálogo, y en este último caso se ha mostrado favorable a que Jordi Turull (JxCat) participe, pese a no formar parte del Govern.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, se reúnen hoy viernes en Barcelona para preparar la próxima reunión entre los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, así como para avanzar en la estabilización de relaciones entre ambos ejecutivos.

En una entrevista en RAC1, Iceta ha considerado que "sería muy bueno" que en el encuentro de hoy se consiga fijar "fecha" para la reunión de presidentes, y aún más "magnífico" si se cierra también día para la mesa de negociación, ya que "convendría dar un empujón" al diálogo y situar esas reuniones en el calendario "sería muy positivo".

El dirigente socialista ha considerado que "ha quedado muy claro" que la vía unilateral "no tiene ningún tipo de futuro ni viabilidad", por lo que a pesar de la "dificultad" del diálogo, "cada vez queda más claro que no tenemos otra alternativa".

Iceta se ha mostrado convencido de que de la mesa de diálogo pueden salir resultados tangibles "sin duda", pero ha matizado que "los objetivos de unos y otros son muy distintos" y, en ese sentido, ha considerado "casi imposible" acordar por ejemplo una amnistía. En cambio, ha reivindicado la "agenda del reencuentro" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con elementos "muy positivos".

El dirigente ha defendido que JxCat regrese a la mesa de diálogo: "Cuantos más seamos, más reiremos. Si queremos acuerdos sólidos, cuantos más, mejor", ha dicho.

Incluso se ha mostrado abierto, al ser preguntado al respecto, a que el secretario general de JxCat y exconseller, Jordi Turull, pueda asistir a ese órgano, pese a que solo incluye a representantes de ambos gobiernos y no de partidos.

"¿Por qué no, si lo designan? No veo por qué no. Que yo sepa, fue condenado, pero ha sido indultado. Es una persona absolutamente válida para hacer este trabajo, así como creo que no puede ser elegido diputado porque hay penas de inhabilitación vivas. Pero para ser un actor de la política, ¿por qué no?", ha afirmado.

Sobre una posible amnistía para permitir a Carles Puigdemont que regrese a España, Iceta ha considerado que es "implanteable" y que el expresidente catalán "debería decidir volver" y enfrentarse a la justicia, y ya después "entre todos encontrar soluciones felices como el tema de los indultos".

Sobre los Juegos Olímpicos de Invierno, ha calificado de "fracaso" y "oportunidad perdida" el que no se haya considerado cerrar una candidatura conjunta entre Cataluña y Aragón, que tenía "muchos números de ganar". "No solo es lamentable, sino es que nos arrepentiremos mucho", ha sugerido.

Iceta ve absolutamente descartado el que alguna candidatura española en solitario pueda concurrir al 2030, y de cara al 2034 ha recordado que difícilmente se querrá hacer conjunta.

"Si hay dos candidaturas, será el Comité Olímpico Español el que decida cuál lleva. Eso lo voy recordando, porque seguro que llegará el día y alguien lo habrá olvidado", ha avisado.