Iberia Express aumenta un 11% la capacidad aérea entre Canarias y Madrid en invierno

Iberia Express aumentará este invierno un 11% las plazas aéreas entre Canarias y Madrid hasta un total de 116 frecuencias semanales, con precios que van desde los 34 euros por trayecto de ida y vuelta --19 euros para residentes--.

Los detalles de la nueva temporada han sido expuestos este martes en rueda de prensa por el CEO de la compañía, Fernando Candela, quien ha indicado que en el caso de Tenerife Norte, habrá 36 vuelos semanales a Madrid --cuatro más-- y otros diez más con Tenerife Sur, de tal manera que la isla tendrá seis vuelos diarios con la capital española.

Además, habrá tres frecuencias semanales con Asturias, una más que la temporada anterior.

En el caso de Gran Canaria habrá 43 vuelos a la semana con Madrid, lo que implica seis vuelos más, y en Lanzarote y Fuerteventura habrá once y nueve frecuencias respectivamente, con conexiones a primera hora de la mañana.

Con respecto a La Palma, la capacidad crece aérea crece un 5% gracias al uso continuado del modelo A321.

Candela ha destacado la "apuesta" de la aerolínea por el archipiélago, con un aumento del 47% del número de asientos y un 66% de los pasajeros desde su llegada a las islas, en 2013, remarcando su carácter de compañía "fiable" y la 'low cost' más puntual del mundo.

Además, se ha mostrado "orgulloso" de la política "agresiva" de precios mínimos de la aerolínea porque permite viajar a más personas e impulsar un aumento de los vuelos por incremento de la demanda.

Ante las críticas sobre los precios tras la entrada en vigor del descuento de residentes al 75%, ha dicho que hay que ser "rigurosos" con el análisis de los precios de los vuelos entre Canarias y la Península, teniendo "mucho cuidado" en que se haga a partir de "percepciones".

LA DEMANDA HA SIDO "ERRÁTICA"

Ha comentado que Iberia Express no opina sobre los posicionamientos de las administraciones públicas y se basa "en los hechos", y en ese sentido, ha indicado que no se ha modificado la estructura tarifaria después de la entrada en vigor del descuento para residentes ni la política de cupos y descuentos, y lo que ha ocurrido, como se había comprometido, es un aumento de las plazas por impulso de la demanda --un 11% este invierno--.

Candela ha comentado que realizan unas 2.000 encuestas mensuales entre usuarios de las frecuencias con Canarias y "no se ha observado ninguna variación" notable en el índice de satisfacción, al tiempo que ha reconocido es "no es viable" fijar alguna tendencia con la evolución de los precios porque la demanda "ha sido muy errática", con una "caída espectacular de ventas" antes del verano y un repunte "igual de espectacular" a partir de agosto, "y ahora se está recuperando".

Asimismo, ha aclarado que la subvención a residentes se aplica a la tarifa y no al precio final --que incluye las tasas--, defendiendo el "compromiso de transparencia total" de la aerolínea para que la página web "esté mejor adaptada y los ciudadanos conozcan mejor el desglose".

EL MERCADO CANARIO ES "PERFECTO"

Candela ha comentado que el mercado canario es "perfecto" porque hay muchos operadores "compitiendo" y un amplio abanico de precios, dejando claro que "días antes de Navidad", por ejemplo, los precios subirán, y que volar ha dejado de ser un "producto de élite" gracias a la combinación de precios.

"No podemos querer tarifas de 20 euros y que no haya de 200 o 300 euros porque si no se rompe la baraja", ha indicado,

Ante las críticas del sector turístico sobre aun subida de precios para los vuelos de no residentes, ha dicho que no han observado ninguna evolución de que el turismo peninsular "haya decaído" en Canarias.