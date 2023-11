Ibercaja gana un 68% más hasta septiembre, con 280 millones, su mayor cifra para este periodo desde 2015

Ibercaja registró un beneficio neto de 280 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año, lo que supone un aumento del 68,6% respecto al mismo periodo de 2022, según ha informado este viernes la entidad bancaria, que se ha anotado entre enero y septiembre sus mayores ganancias para este ciclo desde 2015.

Destaca el aumento del 57,5% del margen de intereses, que contabilizaba a cierre de septiembre 501 millones de euros, ante la subida de tipos de interés. En este sentido, el banco indica que la rentabilidad de la cartera de crédito ha alcanzado el 3,4% en el tercer trimestre del año, dato que continuará aumentando en los próximos meses por la progresiva repreciación de las hipotecas.

Por otro lado, el banco afirma que su estrategia de diversificación del ahorro de sus clientes hacia la gestión de activos y seguros de vida ha permitido mantener niveles contenidos del coste del ahorro minorista. Con ello, el margen de clientes se ha situado en el 3,1% a cierre de septiembre, lo que implica una mejora de 172 puntos básicos en términos interanuales.

Las comisiones netas de los primeros nueve meses, 331 millones de euros, registran un ligero alza del 0,2% en tasa interanual. Atendiendo a la variación en el trimestre estanco, las comisiones crecen un 3,3% por el comportamiento de las comisiones no bancarias. El aumento del volumen de activos gestionados ha llevado a estas a crecer un 1,6%.

Así, la evolución de los ingresos recurrentes ha permitido compensar en el margen bruto, que crece un 22,9%, hasta 885 millones de euros, el impacto del gravamen temporal, que Ibercaja contabilizó en el primer trimestre del año por 29 millones de euros.

Por otro lado, los gastos recurrentes han aumentado un 5,1% interanual debido, principalmente, al aumento de los costes de personal, que han aumentado en 16 millones de euros, un 6,7% interanual. Ibercaja realizaba en febrero el pago de seis millones de euros a su plantilla como compensación por los efectos de la inflación sobre sus salarios. Excluyendo este impacto, los gastos de explotación aumentan un 3,6% interanual.

La evolución de estas partidas implica una "sustancial mejora" del ratio de eficiencia recurrente, que ha pasado a situarse en el 48,7%, desde el 60,8% de septiembre de 2022.

Todo ello ha permitido al banco mejorar un 48,0% el beneficio antes de provisiones frente al obtenido al cierre del tercer trimestre del año pasado, alcanzando los 441 millones de euros.

Las provisiones de riesgo de crédito y adjudicados ascienden a 79 millones de euros, un 17,4% más que el mismo periodo del pasado ejercicio, lo que "refuerza" sus ratios de cobertura, situándose el coste del riesgo en 34 puntos básicos. Además, la entidad cuenta con provisiones para cubrir las incertidumbres macroeconómicas por 41,8 millones de euros.

Ibercaja destaca que, a tres meses de concluir su 'Plan Estratégico Desafío 2023', supera "ampliamente" los objetivos establecidos de rentabilidad, con un ROTE ajustado del 11,0%; solvencia, con un ratio CET1 'fully-loaded' del 12,9%, y calidad del activo, con una ratio del 2,9%; y mantiene un elevado ratio de liquidez LCR del 199%

Asimismo, la entidad señala que ha repartido un 60% de los beneficios a sus fundaciones accionistas, lo que ha permitido a su accionista principal, la Fundación Ibercaja, seguir aumentando el fondo de reserva. A cierre de septiembre, este fondo contaba con 260 millones de euros, representando ya el 83% de la cantidad total que debe alcanzarse a cierre de 2025.

RECURSOS DE CLIENTES

Los recursos de clientes de la entidad han crecido en estos nueve meses de 2023 un 0,6%, hasta los 69.416 millones de euros, gracias principalmente al comportamiento de la gestión de activos y seguros de vida, que crecen 4.341 millones de euros, un 13,7% en lo que va de año y cuyo saldo ya representa el 51,8% del total de los recursos de clientes.

La entidad resalta que, hasta final de septiembre, ha logrado "cifras históricas" en aportaciones netas a productos de gestión de activos y seguros de vida, 3.870 millones de euros, lo que equivale al conjunto de aportaciones registradas en los últimos tres años.

En particular, la captación de fondos de inversión de Ibercaja ha sido de 2.947 millones de euros entre enero y septiembre, cifra que representa 17,4% del total de las aportaciones del sistema y que le ubicaría como "líder" del sector en este capítulo en estos nueve meses. Así, el banco ha sumado 60 puntos básicos de cuota de mercado en el año, hasta el récord histórico del 6,5%.

Destaca, además, que toda su gama de fondos de inversión está obteniendo rentabilidades positivas, acumulando una rentabilidad media del 3,46% hasta el 30 de septiembre, que se incrementaba hasta el 5,52% en los últimos 12 meses.

Por otro lado, la nueva producción de primas de seguros de vida riesgo y no vida han aumentado en su conjunto un 9,6% interanual, correspondiendo el 8,2% a los seguros de vida riesgo y al 10,0% en los de no vida. Del mismo modo, la cartera de estos seguros crece en los tres trimestres del año un 4,8% respecto al mismo periodo de 2022, hasta los 215 millones de euros, 6,4% en el caso de no vida y un 1,1% en el de vida riesgo.

ACTIVIDAD CREDITICIA

En cuanto a la concesión de crédito, el banco destaca que las formalizaciones de préstamos entre enero y septiembre sumaron 4.549 millones de euros, un 8,3% por encima del mismo periodo del año anterior.

El nuevo crédito a empresas no inmobiliarias crece un 9,3%, 2.089 millones de euros, respecto a los nueve primeros meses del pasado año y la formalización de nuevas hipotecas aumenta un 5,8% interanual, 1.383 millones de euros, que contrasta con la caída en el sector. Ibercaja explica que el aumento en producción hipotecaria se debe a su "especialización histórica" en este segmento y en las "facilidades ofrecidas" a la población más joven para acceder a su primera vivienda.

La cartera de préstamos brutos (excluidos los 'repos') asciende, al finalizar septiembre, a 28.493 millones de euros, un 2,5% por debajo del saldo al cierre de 2022, justificado por el elevado aumento de las amortizaciones anticipadas y menores disposiciones de crédito que se están produciendo en este periodo como respuesta al alza de los tipos de interés.

La entidad señala, no obstante, que ha incrementado su cuota de mercado en tres puntos básicos en el crédito a empresas y un punto básico en el crédito hipotecario.

De igual modo, Ibercaja resalta que los usuarios de su 'app' móvil se han incrementado un 3,8%, hasta los 702.000, y los clientes digitales representan ya el 62,2% del total. Las ventas que realiza a través de sus canales no presenciales han aumentado hasta el 41,0% de las totales, destacando entre ellas la contratación de hipotecas, que supone un 29% del total y la de seguros de riesgo, que es del 9%.

SUPERA SUS OBJETIVOS

Ibercaja destaca que la ratio de capital CET1 'fully-loaded' ha aumentado hasta el 12,9%, 48 puntos básicos más que en septiembre de 2022, mientras el índice de capital total alcanzaba a cierre de septiembre el 17,6%. En términos 'phased in', estos ratios alcanzan el 13,1% y 17,8%, respectivamente.

Así, la distancia MDA, que mide el exceso de capital frente a los requerimientos SREP, se sitúa en 485 puntos básicos.

Los activos problemáticos, que incluyen dudosos y activos adjudicados, se han visto reducidos en un 3,0% en lo que va de año, hasta 885 millones de euros. El ratio de estos activos problemáticos se mantiene en el 2,9% y el grado de cobertura se sitúa en el 77,2% a 30 de septiembre, lo que supone un incremento de 86 puntos básicos en el año.

Asimismo, la ratio de cobertura de liquidez (LCR, por sus siglas en inglés) era del 199%, mientras que la ratio de financiación estable neta (NSFR) se sitúa en el 141,1% y el ratio de crédito sobre depósitos en el 85,4%.