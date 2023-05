Ibarrola (UPN) apuesta por aumentar la seguridad, reducir trámites burocráticos y crear la 'marca Pamplona'

Rechaza "pactar con partidos" para "un cambio de cromos"

La candidata de UPN a la Alcaldía de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha presentado este martes las líneas principales del programa de la formación regionalista para las próximas elecciones, entre las que ha destacado "hacer de Pamplona una de las ciudades más seguras de España, ser una ciudad con trámites burocráticos más ágiles y con menor tiempo de respuesta, y crear la 'marca Pamplona'".

Estos tres objetivos, según ha explicado en una rueda de prensa, se van a abordar "de forma inmediata" y "surgen de las demandas de los ciudadanos".

Entre las principales propuestas de UPN para Pamplona, que se basan en 15 ejes con acciones "personalizadas" en cada barrio, también destaca la recuperación de la Carta de Capitalidad, "que ha supuesto la pérdida de 17 millones de euros en los dos últimos años", la exigencia al Gobierno de España de "que invierta en Navarra, en Pamplona, para que nos llegue la alta velocidad y tenga una estación de tren digna", y "presionar" a la Mancomunidad para que suprima el sistema de tarjetas de los contenedores de basura, "que sólo contribuye al aumento del bolseo y de la suciedad".

Sobre esto último, Ibarrola ha indicado que "nuestro modelo se basa en la pedagogía, la educación, no en un sistema impositivo y controlador, incómodo para los ciudadanos, que invade su privacidad y vulnera la protección de datos".

A su juicio, "tenemos un programa muy ambicioso y que es realizable". "Estamos tan convencidos de ello que anualmente, mínimo, haremos una evaluación, que pondremos a disposición de los ciudadanos, de los resultados de la ejecución del programa", ha indicado.

En cuanto a los 15 ejes, Ibarrola ha detallado que el primero de ellos se centraría en hacer de Pamplona una ciudad "moderna", con una estación de autobuses con zonas de creatividad cultural y una zona gastronómica, entre otros aspectos. El segundo eje haría referencia a una ciudad "segura", con la creación de un observatorio de seguridad, o un botón del pánico en los móviles.

El tercer apartado sería el referente a una Pamplona "emprendedora", con áreas de promoción económica y colaboración público privada "que dinamice el comercio local", con incentivos fiscales al emprendimiento o la creación de una oficina de apoyo al emprendedor. En cuarto lugar, destaca una Pamplona "viva, con una oferta cultural diversa", fomentando la Ciudadela "con más arte y cultura", nuevos Civivox y un espacio de San Fermín.

El eje 5 estaría centrado en convertir a Pamplona en una ciudad "familiar e intergeneracional, que atiende a las necesidades de todas las familias", mientras que el eje 6 sería el referente a la accesibilidad. En el eje 7 se encontraría una Pamplona "diversa, igualitaria y respetuosa", con la creación de una oficina municipal de convivencia. Una ciudad "limpia y cuidada" sería el eje número 8, centrado en el aumento de la limpieza o la reparación "urgente" de daños en infraestructuras.

El eje 9 haría referencia a una Pamplona "saludable, con alta calidad de vida", con la creación de una 'casa de la vida' y acciones contra el cáncer o mejoras en instalaciones deportivas. El eje 10 estaría centrado en hacer de Pamplona una ciudad "sostenible y verde", con el fomento de la bicicleta o la creación de barrios de energía positiva, comunidades energéticas y subvenciones a instalaciones fotovoltaicas, así como la creación de un eje sostenible en la cuesta de Beloso.

El eje 11 estaría relacionado con la "agilidad" en los trámites, el eje 12 con una ciudad "atractiva y acogedora", que atraiga congresos y eventos, el eje 13 con la tecnología y el ámbito digital, el eje 14 con ser una capital "referente y con impacto global", y el eje 15 con ser una ciudad "participativa".

Según ha añadido, "somos un equipo comprometido con Pamplona", con "mejorar" el "bienestar" de los ciudadanos que viven en ella, "y no negociar con ella como me temo que ya están pensando otras fuerzas políticas". En respuesta a los medios de comunicación, ha señalado que "no vamos a pactar con partidos para un cambio de cromos". "Entre EH Bildu y PSN el mercadeo creo que parece patente, nosotros no venderíamos nunca Pamplona a cambio de que alguien nos mantuviera en el sillón del Gobierno de Navarra", ha afirmado la candidata.