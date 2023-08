Ibarrola dice que se está hablando con los grupos municipales en torno al aparcamiento de la calle Sangüesa

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha explicado este miércoles que el Ayuntamiento ha realizado una "suspensión parcial" de las obras del aparcamiento en la calle Sangüesa "mientras estamos hablando ya con los grupos municipales y estamos preparando cómo vamos a hacer esa participación para ver definitivamente qué acometemos y cómo lo acometemos".

Sobre la decisión del departamento de Educación del Gobierno foral de mantener al alumnado de Bachillerato en el instituto Plaza de la Cruz, en lugar de trasladarlo, como había previsto inicialmente por las obras, la alcaldesa ha afirmado que habló personalmente con el consejero de Educación y le trasladó que la suspensión de las obras es "parcial". "No hemos dicho en ningún momento que durante todo el curso, nosotros hemos hecho una suspensión parcial", ha precisado.

En todo caso, ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación que "por supuesto de momento no hay necesidad de forma inminente, ni mucho menos, porque no sabemos lo que va a pasar, de que se traslade el alumnado como estaba previsto, puede continuar las clases de forma normalizada y si llega un momento en el que no, hablaremos y lo prepararemos con tiempo suficiente para que no cause ningún trastorno a familias, a padres, a estudiantes, a profesores ni a vecindario".

Respecto a la retirada de los elementos que se habían colocado en la zona para el inicio de los trabajos del aparcamiento, Ibarrola ha señalado que "se había hecho muy poquito de obra y se tiene que acondicionar todo bien antes de retirar las vallas, con total normalidad".