Ibarrola dice que dará cuentas "siempre" de la gestión pública pero no dejará que "entren" en su armario

Afirma que traspasar el límite de la vida privada es "absolutamente inaceptable y de tinte machista"

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha asegurado este miércoles que "siempre" dará "cuentas de toda la gestión pública, de lo primero a lo último", pero ha considerado "absolutamente inaceptable" traspasar el límite de la "vida privada". "No voy a dejar que entren en mi armario", ha advertido.

Después de que EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin le hayan pedido que "aclare si se aprovechó de la alcaldía para la promoción de una tienda de joyas", Cristina Ibarrola ha asegurado que "no hay ningún caso", y ha dicho que no va a "permitir bajo ningún concepto pasar una línea roja que me parece inaceptable". "De mi gestión pública no tengo nada que ocultar y estoy abierta a absolutamente todo. De mi vida privada, me parece un límite absolutamente inaceptable y de un tinte machista que corroboro. Me parece lamentable y lamento profundamente que grupos políticos que en privado me trasladan lo mismo, ayer parece que se sumaran a esto", ha indicado.

Tras ello, ha asegurado que va a "dar cuentas siempre de toda la gestión pública, de lo primero a lo último". "No voy a dejar que entren en mi armario", ha subrayado.