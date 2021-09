Ibarretxe: "nadie sabe" qué sería de Euskadi o Cataluña independientes

El exlehendakari Juan José Ibarretxe ha opinado que "nadie sabe" qué sería de una Euskadi o Cataluña independientes, y en este debate él se considera "agnóstico, hay las mismas razones para pensar que nos fuera bien que mal".

Ibarretxe ha intervenido en un seminario organizado en Bilbao por el centro de investigación por la paz Gernika Gogoratuz, en el que se ha centrado en el tema que ha estudiado en los últimos años, el desarrollo humano sostenible, porque, como ha dicho él mismo: "yo soy arqueología política. Fui lehendakari en la Edad Media".

El exlehendakari ha recordado que su última entrevista en la prensa fue cuando aún estaba en Ajuria Enea, así que ha preferido "no dar consejos, y menos aún públicos. Es mejor estar razonablemente calladito".

Sí ha opinado que en los próximos años "va a haber más jugadores en el mundo. Naciones Unidas nació en 1945 con 51 miembros, hoy somos 193. ¿Qué va a ocurrir?, que va a haber más jugadores".

"Alguien dirá que eso ocurre en el mundo, pero no en una zona integrada como la Unión Europea, que a dónde vais vascos, catalanes, bretones.. Pues estos son los jugadores en la plaza pública: antes de la Primera Guerra Mundial, 20, ¿cuántos somos hoy y cuántos vamos a ser en el futuro? Aquí nos jugamos que Euskadi esté en el mundo. Hoy no estamos".

Ibarretxe ha planteado reflexiones más generales, opinando que "si no cambiamos el marco neoliberal, no habrá cambio social en el mundo, y no soy optimista".

Ha instado a actuar en tres ámbitos: el primero, la desigualdad económica, porque "el 1 por ciento tiene ya más riqueza que el 99 por ciento restante, y si se mantienen estas circunstancias esa distancia va a crecer y crecer y no sé cómo lo va a soportar el mundo".

El segundo, la desigualdad de género, porque "si no hacemos retoques, los estudios dicen que nos faltan 135 años para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, y en salarios, 267 años. Como hombre, me siento deprimido. ¡Qué pensaréis vosotras!".

El tercero, la sostenibilidad: "el primer informe que avisó y dio lugar a la primera cumbre de la tierra es de 1972. Estábamos avisados, pero no hemos hecho ni caso", ha lamentado.

El exlehendakari ha apostado por la Innovación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), al que ha añadido una cuarta letra, la cultura, que es "fundamental en la consecución del desarrollo humano sostenible. Asia nos ha sustituido primero en la escuela. Siete de las diez mejores escuelas son asiáticas. Diez años después nos sustituyen en la economía".

"¿Y esto es posible cambiarlo?, Depende, si seguimos entregando más poder a los mercados o respondemos desde los derechos de las personas y los pueblos. ¿Esto es sencillo?. No, complicadísimo", ha respondido. "Las nuevas estrategias para la competitividad se deben basar en la solidaridad", ha concluido. EFE

