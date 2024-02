Ibáñez anuncia que propondrá este mes que se estudien las bonificaciones de PortCastelló a sectores productivos

Sobre la protesta de agricultores convocada para este jueves señala que "puede se legítima, pero debe darse dentro de unos marcos"

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha señalado que propondrá en el Consejo de Administración de febrero un estudio de todas las bonificaciones de PortCastelló a los sectores productivos "para adecuarlas a las necesidades de los mismos".

Ibáñez se ha manifestado así ante los medios tras mantener una reunión con la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, y con Xarxatec, la asociación que reúne las empresas tecnológicas e innovadoras de Castellón, al ser preguntado por las críticas de los agricultores a las bonificaciones del Puerto a los cítricos de fuera.

Al respecto, ha señalado que en el Puerto "hay las bonificaciones que el Consejo de Administración socialista decidió poner y, desgraciadamente, el actual Consejo no las ha podido variar porque no hay Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, no hay plan de empresa, que es donde se aplican estas bonificaciones".

No obstante, ha anunciado que en el Consejo de Administración de febrero se propondrá un estudio de todas las bonificaciones "para adecuarlas a las necesidades de los sectores productivos de Castellón". "Creo que era el compromiso que ya adquirí hace casi un mes con los agricultores y lo que queríamos era cambiar el sistema anterior que desde 2022 está rigiendo en el Puerto y, en cualquier caso, habría que preguntar por qué este clamor no había salido antes con otros gobiernos que son los que impusieron estas bonificaciones", ha dicho.

Así mismo, Ibáñez ha aclarado que los tráficos en el Puerto de Castellon no están "en su mejor momento, fundamentalmente porque es un Puerto granelero y depende del sector cerámico, y el tema de los cítricos es prácticamente anecdótico en el Puerto". "Las bonificaciones, en cualquier caso, no son el obstáculo a que las mercancías transiten en el mundo, por lo que habrá que mirar también el transporte por carretera, que es donde de verdad los controles son nimios", ha añadido.

TRACTORADA

Por otra parte, preguntado por la tractorada que han anunciado para este jueves las principales organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana -Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ASAJA Alicante, LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV)-, con el apoyo de las Cooperativas Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, en la explanada del Puerto de Castellón en protesta contra la competencia desleal de países terceros y la entrada de plagas y enfermedades, Ibáñez ha indicado que "las protestas pueden ser legítimas, pero tienen que darse dentro de unos marcos".

Respecto a si se va a incrementar la seguridad para evitar el bloqueo de los accesos al Puerto, ha apuntado que esta cuestión es competencia de la Subdelegación del Gobierno.

"Puedo entender el hastío y cansancio de los agricultores, pues la Comunitat Valenciana con el gobierno anterior fue récord de tierras abandonadas y, desgraciadamente, el Gobierno de España tampoco les está escuchando, es decir, las protestas pueden ser legítimas, pero tienen que darse dentro de unos marcos y estoy absolutamente seguro que la Subdelegación del Gobierno protegerá también que estos cauces se lleven adelante", ha subrayado.

Esta primera movilización conjunta consistirá en una protesta de centenares de agricultores y tractores, en las que el sector demandará un mayor control fitosanitario de las producciones procedentes de países terceros, reciprocidad en todos los nuevos acuerdos comerciales de la UE con terceros países, así como una revisión y un estudio del impacto de los acuerdos en vigor, sobre todo de Egipto, Sudáfrica y Marruecos.

La protesta retomará la campaña de movilizaciones de las organizaciones agrarias valencianas, a la que le seguirán la convocada el 16 de febrero en Alicante y el 22 de febrero en Valencia. No obstante, las entidades no descartan prolongar este calendario de acciones reivindicativas si no hay medidas efectivas, firmes y rápidas ante las demandas del sector.