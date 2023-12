El IAACC Pablo Serrano se sumerge en el alabastro de la mano de las esculturas de Amarist

El IAACC Pablo Serrano acoge la exposición 'Aqua Fossil', del estudio creativo Amarist, en la que se muestra, entre otras, la escultura más grande jamás creada en alabastro retroiluminado desde su interior. Esta muestra podrá visitarse en la Sala 0 del museo hasta el 31 de marzo de 2024.

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, la consejera de Cultura de la Comarca Central, Celeste Aguaviva, el director del museo, Julio Ramón, y los responsables del estudio creativo Amarist, Arán Lozano y Clara Campo, han presentado este viernes la muestra, que tiene como gran protagonista la piedra del alabastro, han indicado desde el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

Pedro Olloqui ha subrayado el esfuerzo del Gobierno de Aragón, especialmente del Departamento de Presidencia, Interior y Cultura y de la Dirección General de Cultura "para que los aragoneses conozcan la importancia que tiene el museo Pablo Serrano como tractor de las políticas culturales de la comunidad".

"El museo es un gran símbolo, pero también es un gran recurso que nos da oportunidades como la exposición que hoy inauguramos, una instalación muy seductora, con un material muy aragonés como es el alabastro", ha manifestado.

ALABASTRO

Los principales yacimientos del mundo de piedra de alabastro se encuentran en la Cuenca del Ebro. La cercanía a estas canteras le ha permitido a Amarist estudiar a fondo el material, así como su forma de trabajarlo a lo largo de los siglos. Este trabajo de estudio le ha llevado a crear unas obras con las que busca trasmitir la esencia de la composición química que posee esta piedra.

Fruto de esta búsqueda y del deseo de crear piezas que puedan hacer reflexionar al espectador sobre el mundo que le rodea, las obras más recientes de Amarist transportan al público a un futuro donde el agua ha desaparecido, en el que ha pasado de estado líquido a fósil, produciendo un gran cambio en las condiciones del medio y del paisaje.

Con esta idea, las obras que se pueden ver en 'Aqua Fossil', son unas esculturas luminosas realizadas en alabastro que tratan de describir el mineral como un elemento líquido a través de unos trazos fluidos que evocan el movimiento del agua.

Esta exposición es la materialización del proyecto Metamorphosis, formado por las esculturas de la serie 'Aqua Fossil' y que se convirtió en el año 2022 en la primera exposición virtual que presentó el IAACC Pablo Serrano accesible a través de la web 'https://www.aquafossil.com'.

AMARIST

Amarist es un estudio creativo con sede en Boltaña (Huesca), creado en 2014 por Arán Lozano y Clara Campo, cuyo trabajo se centra en la creación de piezas capaces de estimular al espectador, invitándolo a reflexionar sobre el mundo que le rodea.

Sus creaciones han sido expuestas en las principales capitales artísticas del mundo, como Nueva York, Londres, París, Basilea, Miami, Venecia, Madrid o Dubai y han sido publicadas en distintos medios internacionales como The Financial Times, Forbes Magazine, The Washington Post, Harper,s Bazaar o Elle Decoración, entre otros.

La exposición, producida por el Gobierno de Aragón, junto con la Comarca Central, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Gelsa y de United Alabaster.