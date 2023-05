El PP de Huelva pide una convocatoria extraordinaria del consejo de administración del SGTH por su "descontrol"

El portavoz del PP en la Diputación, Juan Carlos Duarte, ha criticado este miércoles el "descontrol y desorganización" que, según asevera, existe en Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial "tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que paraliza el proceso de funcionarización del personal en la Agencia", por lo que los populares han presentado en el registro de la Diputación Provincial una solicitud de convocatoria extraordinaria y urgente del consejo de administración a fin de que se aclare "qué está sucediendo".

Además, Duarte ha afirmado que a esta sentencia que "genera malestar dentro de la plantilla, se suma la dimisión hace dos semanas del gerente de la Agencia Tributaria lo que deja el servicio provincial en una situación de caos que perjudica principalmente a los ciudadanos y municipios de la provincia".

Asimismo, el portavoz popular ha señalado que "este varapalo judicial del proceso de funcionarización no es una cuestión meramente casual o técnica, cuando se hace referencia en la sentencia de falta de negociación por parte del gobierno socialista de la Diputación Provincial de Huelva".

"Con esta sentencia del TSJA, una vez más, este gobierno del PSOE en la Diputación demuestra su desinterés por negociar y dialogar, vemos un ejemplo más del ordeno y mando de quienes nos gobiernan cuando después hacen gala de la negociación y de estar al lado de los trabajadores y de las organizaciones sindicales", ha manifestado.

Los populares han presentado en el registro de la Diputación Provincial una solicitud de convocatoria extraordinaria y urgente del consejo de administración del servicio a fin de que "la presidenta aclare qué está sucediendo y qué medidas tomar para estabilizar el Servicio de Gestión Tributaria".

Para finalizar, Duarte ha subrayado la "importancia" del Servicio de Gestión Tributaria para los ayuntamientos de la provincia de Huelva, pues "la paralización del servicio supone que no se puede recaudar porque no se puede notificar, no se pueden realizar los embargos correspondientes y esto puede comprometer la situación económica y la recaudación de la Tesorería de muchos ayuntamientos de nuestra provincia de Huelva".