La huelga de los tripulantes de cabina de la compañía Ryanair provoca 178 retrasos y una cancelación

Un vuelo ha sido cancelado este jueves y 178 han sufrido retrasos en la octava jornada de huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros convocada en Ryanair por los sindicatos USO y Sitcpla, con el aeropuerto de Barcelona-El Prat sin suspensiones.



Según ha informado USO a última hora de esta tarde, el vuelo suspendido realizaba el trayecto Londres-Valencia. Ryanair señala que esta cancelación no se debe a la huelga pero no explica los motivos. Los retrasos han afectado en mayor medida a Palma de Mallorca (48 vuelos de salida o llegada demorados), Barcelona (33 retrasados), Ibiza y Madrid (18 retrasos en cada aeropuerto), y Valencia (16 demoras).



En Málaga han salido o llegado con retraso 14 vuelos; en Alicante, 12; en Sevilla, 10; en Girona, 6; y en Santiago de Compostela, 3. Según han explicado los sindicatos, la "escasa" incidencia de la huelga durante los últimos días se debe a que la mayoría de los vuelos de la compañía irlandesa están siendo operados por tripulaciones extranjeras.



Así, explican que Ryanair está operando los vuelos con tripulaciones enteras italianas o portuguesas que no pueden hacer huelga, con lo que se asegura que los vuelos operen con normalidad. Tanto USO como Sitcpla señalan a las bases de Barcelona y Málaga como aquellas donde la compañía está llevando a cabo estas prácticas de manera "generalizada".



Los dos sindicatos mantienen los paros para la semana próxima, los días 25, 26, 27 y 28 de julio en los once aeropuertos españoles donde opera la compañía de bajo coste (Madrid, Málaga, Sevilla, Santander, Alicante, Valencia, Barcelona, Gerona, Santiago de Compostela, Ibiza y Palma de Mallorca)