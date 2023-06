Huelga de hambre ante los juzgados de Sevilla para que le reconozcan incapacidad laboral

Un vecino de Gerena (Sevilla) de 47 años, Julián Hierro, ha iniciado este lunes una huelga de hambre ante los juzgados de Sevilla para pedir que, cuanto antes, se celebre el juicio en el que debe ratificarse su incapacidad laboral, fijado inicialmente para el 5 de febrero de 2026.

Hierro, especialista en mecánica que ha cotizado casi 30 años y que, hasta que su estado de salud se lo impidió trabajó en la empresa minera Cobre las Cruces, ha tomado esta decisión "a la desesperada" porque ya lleva dos años "tirando de ahorros" y no tiene "ni para comer", y que le van a cortar la luz y el agua en su casa.

En el escrito que su abogado ha elevado a los juzgados se recuerda que estuvo trabajando en la compañía minera hasta el 19 de enero de 2021, ya que le era imposible seguir con su labor "a causa de graves dolencias crónicas y degenerativas de carácter lumbar".

El 30 de noviembre de 2021 se dictó una resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social acordando su alta, "contra la cual se interpuso reclamación previa y posterior demanda" el 23 de abril de 2022, fijando entonces el juzgado de lo social número 9 de Sevilla la fecha del juicio para el 5 de febrero de 2026, "esto es, obligando al trabajador a permanecer en esta situación, sin poder trabajar ni percibir ingresos, un total de cuatro años y dos meses.

"Me obligan a trabajar, y es imposible porque mi espalda no me lo permite", ha dicho, a lo que ha añadido que es diabético tipo 1 -depende de inyecciones de insulina-, por lo que está dispuesto a mantener su postura de fuerza "el tiempo que sea necesario", a pesar de que entiende "la acumulación de casos en la justicia y los retrasos que sufren. Pero yo no puedo aguantar más así", ha recalcado.

Julián Hierro se ha sentado a las 8.30 de la mañana en una silla con una mesa ante los juzgados del Prado de Sevilla para mostrar a las personas que pasan por allí la documentación que avala su protesta, incluidas las radiografías que muestran el estado de su columna vertebral.

En la mochila que lleva con él solo tiene botellas de agua, y en la mesa ha colocado un cartel con el mensaje "Estoy en huelga de hambre reclamando mis derechos como trabajador".