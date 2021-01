HRW destaca que la entrega del líder de la milicia Seleka de RCA al TPI es un "paso importante"

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha señalado este lunes que la entrega al Tribunal Penal Internacional (TPI) de uno de los líderes de la milicia musulmana Seleka, Mahamat Said Abdel Kani, por parte de República Centroafricana es un "paso importante" para lograr "justicia" en el marco del conflicto civil del país.

Said Abdel Kani, conocido también como Mahamat Said Abdel Kain, Mahamat Said Abdelkani y como 'Mr. Said' está acusado de crímenes contra la Humanidad (encarcelamiento o privación grave de libertad, torturas, persecución, desapariciones forzosas y otros actos inhumanos), así como de crímenes de guerra (tortura y trato cruel), presuntamente cometidos durante el conflicto armado de 2013 y 2014.

"Said es el primer comandante de Seleka, un grupo responsable de una amplia gama de atrocidades cometidas contra civiles, que es llevado ante el TPI", ha destacado la directora asociada de justicia internacional de HRW, Elise Keppler.

Sin embargo, y a pesar de tratarse de un "paso importante", Keppler ha considerado que a 'Mr. Said' deben seguirle otros casos contra los líderes de Seleka, "algunos de los cuales están implicados en abusos que continúan produciéndose hoy".

Además, a su juicio, el arresto de Said también constituye una "importante" muestra para asegurar que la justicia en el país africano "no es, ni parece, unilateral". En este sentido, ha subrayado que "las autoridades de RCA jugaron un valioso papel al cooperar con el TPI" en la entrega del líder miliciano.

Así, lo sucedido con 'Mr. Said' "debería enviar una señal poderosa a aquellos que cometen crímenes en este preciso momento", ha agregado Keppler, subrayando que la coyuntura de RCA es "crítica, con grupos armados a las puertas de la capital, Bangui". "Los posibles perpetradores deberían darse cuenta de que ellos también podrían sentarse en el banquillo de los acusados", ha remachado.

'Mr. Said' habría perpetrado estos crímenes junto a otras personas, a través de otras personas o los habría ordenado, solicitado o inducido o habría ayudado o colaborado en la comisión de estos crímenes, señala el TPI. La orden de detención contra 'Mr. Said' fue emitida el 7 de enero de 2019.

En marzo de 2013 las milicias musulmanas de Seleka se sublevaron contra el presidente François Bozizé y en respuesta surgieron las milicias de autodefensa antibalaka, predominantemente cristianas.

Seleka, el grupo de 'Mr. Said', perpetró "ataques sistemáticos y generalizados" contra la población civil que consideraban afín a Bozizé o a los antibalaka.

Miles de personas murieron y cientos de miles tuvieron que huir de sus hogares, por lo que en septiembre de 2014 la fiscal del TPI, Fatou Bensouda, abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y que los responsables rindan cuentas.