De la Hoz pide coger "el toro por los cuernos" el 9 de junio para decir "se acabó" a la "humillación" de Sánchez

El candidato del PP al Parlamento Europeo Raúl de la Hoz ha pedido "coger el toro por los cuernos" en las elecciones europeas del 9 de junio para decir "se acabó" a la "humillación constante" del Gobierno de Pedro Sánchez a España.

"Eso depende de vuestro voto", ha clamado De la Hoz en un acto electoral en Ávila, donde ha subrayado que estos comicios son fundamentales "para el futuro de España" porque "serán la puerta de salida de una vez por todas de Sánchez del Palacio de la Moncloa".

A su juicio, esto solo se conseguirá si gana el PP, ya que en tal caso "gana España y pierden únicamente los independentistas", "socios" de Sánchez, a quien el 'popular' también ha tachado de "líder de una banda" a cuya "cama" ha llegado "la corrupción".

Asimismo, De la Hoz ha criticado el mitin del PSOE el sábado en Valladolid y ha lamentado que no pidiesen "perdón" a los castellanoleoneses por "los atentados cometidos" contra España.

"Podrían pedir perdón al sector de la automoción, podrían pedir perdón a los remolacheros, podrían pedir perdón a los agricultores, a los ganaderos, podrían pedir perdón a los autónomos, a los jóvenes, podrían haber pedido perdón por no desarrollar ni una sola de las infraestructuras que merece esta tierra", ha apostillado en alusión a Sánchez y la cabeza de lista del PSOE a la europeas y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Igualmente, ha señalado que Sánchez fue a Valladolid a "enfangar, insultar y mentir descaradamente" y le ha acusado de creer que la ciudadanía de la Comunidad es "idiota". "Me duele especialmente que Sánchez y los suyos se atrevan a venir a Castilla y León para insultarnos a la cara y llamarnos idiotas a la cara. Yo no sé con qué tipo de gente está acostumbrado este señor a reunirse en el Consejo de Ministros, pero nosotros no somos idiotas", ha dicho.

Respecto a Ribera, De la Hoz ha censurado que sea la cabeza de lista y haya venido a la Comunidad cuando es "la absoluta enemiga" de Castilla y León por sus "exigencias medioambientales de imposible cumplimiento".

"Esta es la señora que por un capricho ideológico, sectario, medioambientalista, radical, eso sí, de moqueta y salón, ha intentado acabar con la ganadería de Castilla y León, contra la vida en el medio rural de y sobre todo contra el mundo rural de nuestra comunidad autónoma", ha agregado, para criticar medidas como la protección del lobo.