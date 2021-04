Hosteleros navarros tienen "pocas esperanzas" de que el Gobierno permita la apertura de interiores a partir del día 22

Los hosteleros navarros han afirmado tener "muy pocas esperanzas" de que el Gobierno foral permita la apertura de los interiores del sector a partir del día 22 de abril, cuando expira la vigencia de las actuales restricciones en Navarra para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

Así lo ha señalado el vicepresidente de la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH), Juan Carlos Oroz, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a la presidenta de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Navarra (AEHN), Ana Beriáin, para presentar junto al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, una nueva línea de ayudas al sector puesta en marcha por el Consistorio.

Ana Beriáin ha comentado a los periodistas que por el momento desde Salud Pública no les han comunicado qué decisión adoptarán a partir del 22 de abril sobre la hostelería. "Hasta el momento no sabemos nada, sinceramente me da miedo llamar", ha declarado.

Según ha expuesto, "si hay algún cambio me imagino que nos lo comentarán porque hasta ahora desde Salud Pública lo han hecho, pero me imagino que será el día anterior o unas horas antes".

Ha afirmado la presidenta de AEHN que "ojalá se pudieran abrir los interiores" y, en este sentido, ha recordado que los hosteleros ya han planteado a Salud el tema de los medidores de CO2 aunque, según ha dicho, "todavía no hemos avanzado".

"No sabemos qué va a pasar. Vamos a seguir insistiendo en los medidores de CO2, en Galicia ya lo están aplicando y se está avanzando en ese camino. No hay otra opción, llevamos más de un año y no podemos seguir con las mismas medidas, algo habremos aprendido en estos meses", ha sostenido Beriáin.

En este sentido, ha afirmado que los hosteleros "admitimos que hay que quitarse la mascarilla lo menos posible" en los establecimientos, pero ha incidido en que si el local está ventilado y "tenemos una tecnología que nos está diciendo que el aire interior está bien, pues también habrá que pensar en ello".

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH), Juan Carlos Oroz, ha comentado que los hosteleros en su "foro interno" dan el mes por perdido y ha manifestado que "tenemos muy pocas esperanzas de que nos abran los interiores el día 22". "Lo sabremos el día antes o incluso a veces por la prensa", ha agregado.