Hosteleros celebran un aumento de facturación: "Las previsiones para final de año son buenas tras dos años de pandemia"

Los empresarios hosteleros prevén un buen final de año en cuanto a facturación en el sector en Andalucía, tras constatar "una inercia" en noviembre cuando registraron una facturación dos puntos por encima respecto a 2019.

Así lo ha señalado a Europa Press el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, quien, en general, ha indicado que las previsiones para estas navidades son "buenas" tras dos años "sin navidades normales" por la pandemia del coronavirus.

No obstante, Frutos ha insistido en que se trata de un aumento en la facturación, pero "no en la rentabilidad" que se está viendo lastrada por el aumento del precio en las materias primas y la energía. "Desgraciadamente, la rentabilidad está bastante por debajo y no va a llegar a la de 2019", ha subrayado.

Frutos también ha hecho balance de todo el año, con un primer trimestre "complicado", pero ha destacado "la recuperación" de la facturación. "Hemos ido ascendiendo poco a poco", ha apuntado, por lo que hace "una lectura positiva" teniendo en cuenta los dos años anteriores.

En este sentido, los hosteleros andaluces perciben que "la gente tiene ganas de disfrutar y consumir", algo que aprovecha todo el sector servicios, de ocio y restauración. Y se refleja en el nivel de empleo, también por encima que en 2019.

"Esperamos que en 2023 se equilibre la subida de los precios" y continúe "la inercia positiva" de manera que "las empresas hosteleras puedan ser rentables después de dos años de endeudamiento por la covid", ha concluido.