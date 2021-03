Hostelería, gimnasios y centros comerciales abrirán este lunes en Castilla y León con restricciones de aforo

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el jueves la orden por la que el interior de la hostelería, los gimnasios, los centros comerciales y las casas de apuestas podrán abrir el interior a partir del lunes con las restricciones de aforo correspondientes al nivel de alerta 4.

Así lo confirmó el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde precisó que la orden saldría publicada el viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) para que entre en vigor a las 00.00 horas del lunes.

Igea precisó que la evolución del número de contagios y la situación de las UCIS, que se encuentran a una ocupación media en la Comunidad del 35 por ciento, han posibilitado dar este paso y eliminar las medidas adicionales, una situación que se prolongará durante las próximas dos semanas.

Igea insistió en que no ha habido cambio de criterio dentro de la Junta a lo largo de esta semana sobre la desescalada y ha reseñado que lo que prima es la situación de las UCIS al 35 por ciento, lo que ha llevado a que la orden de apertura de interiores con un tercio de aforo y sin barras en el caso de los establecimientos hosteleros se aprobara este jueves.

Igea explicó que las medidas de la desescalada se mantendrán al menos durante dos semanas, una vez pasadas estas dos iniciales las provincias podrán bajar a fases inferiores cuando sus UCIs se sitúen al 25 por ciento. No obstante, pidió precaución porque habría "serios problemas" en el caso de tener que afrontar otra ola con las UCIS al 35 por ciento.

"No ha habido cambio de criterio, el lunes expliqué claramente las decisiones, ayer el presidente lo reiteró y hoy volvemos a reiterar exactamente lo mismo, no hay duda, todo lo demás son errores de interpretación o declaraciones no precisas", definió Igea.

En cuanto a la aseveración categórica del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el pasado martes sobre el descenso en el nivel de alerta el próximo lunes Igea señaló el "no estaba en un error". "Sigo sin ver la contradicción, es verdad que no dijo que estaba condicionado, pero es un hombre de fuertes convicciones y optimista sobre que esto iba a suceder", explicó.

En cuanto a la adopción de decisiones sobre la pandemia en los consejos de gobierno monográficos que se celebran los lunes, Igea ha asegurado que esta cita se mantendrá y ha argumentado que, de hecho, el primer paso para la desescalada se da el lunes.