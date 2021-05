Hospitalizado un periodista crítico con el Ejército de Pakistán tras ser agredido en Islamabad

Asad Alí Tur, un periodista y 'youtuber' crítico con el Ejército de Pakistán, ha sido hospitalizado este miércoles después de ser agredido por personas no identificadas frente a su vivienda en la ciudad en la capital del país, Islamabad, según han confirmado las autoridades.

Fuentes policiales citadas por el diario paquistaní 'Dawn' han indicado que un grupo de personas abordaron a Tur frente a su casa y le dieron una paliza, tras lo que ha sido ingresado, si bien se encuentra en estado estable.

El propio Tur, quien el año pasado fue acusado de difamar al Ejército, motivo por el que fue llevado a juicio, ha señalado en un vídeo que los asaltantes le preguntaron por sus fuentes de financiación antes de la agresión.

Las autoridades paquistaníes afirmaron durante el caso que el periodista había participado en una campaña de propaganda contra el país y sus instituciones a través de las redes sociales, si bien fue absuelto después de que los tribunales no encontraran pruebas que respaldaran estas acusaciones.

El periodista trabaja para la cadena de televisión Aaj y cuenta con un canal en YouTube llamado Asad Tur Uncensored, en el que aborda diversos temas, incluidas críticas al papel del Ejército, que cuenta con un gran peso en el país y censura numerosos asuntos.

La agresión ha tenido lugar cerca de un mes después de que un periodista crítico con las Fuerzas Armadas resultara herido tras ser tiroteado en Islamabad, sin que por el momento se haya esclarecido quién estuvo detrás del intento de asesinato.

"Me han disparado en las costillas", dijo el periodista paquistaní Absar Alam, en un vídeo difundido por Tur en sus redes sociales. "Mi mensaje para quienes lo hicieron es que no me voy a asustar por este tipo de tácticas", resaltó Alam, igualmente acusado en 2020 de difamar al Ejército.

El ataque contra Alam tuvo lugar unos días después de que vinculase al actual jefe de los servicios de espionaje, Faiz Hamid, con unas protestas violentas organizadas en 2017 por el partido islamista radical Tehrik-e-Labaik Pakistan (TLP) contra la absolución de la cristiana Asia Bibi, condenada a muerte por blasfemia.

El TLP fue recientemente designado como un grupo terrorista por las autoridades paquistaníes después de una serie de disturbios en sus protestas para que el Gobierno de Pakistán prohibiese las importaciones desde Francia y expulsase al embajador francés a causa de las caricaturas de Mahoma publicadas el año pasado por una revista satírica.