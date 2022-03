Honduras.- El expresidente de Honduras Porfirio Lobo anuncia que recurrirá la condena a su mujer

El expresidente de Honduras Porfirio Lobo (2010-2014) ha anunciado este viernes que recurrirá la condena a su mujer, Rosa Bonilla, quien fue sentenciada de nuevo este jueves por corrupción tras anularse una sentencia anterior por los mismos cargos.

"Vamos a apelar esta decisión, es un fallo al margen de la ley, no se puede juzgar a una persona por los mimos hechos", ha denunciado Lobo, según recoge el diario 'La Prensa'.

Además, ha incidido en que "no correspondía" enviar a la cárcel a Bonilla pues "tenía que estar la sentencia firme, habría que ir a una casación y no se ha ido", ha explicado el expresidente, quien ha remarcado que su mujer "no está ni sentenciada".

"Rosa es fuerte, como madre es complicado. Si hay cosas que uno no puede ver es el sufrimiento de sus hijos, y en este caso los que sufren más son los hijos", ha lamentado Lobo.

Finalmente, el que fuera presidente de Honduras ha mostrado su sospecha de que tanto su mujer como él puedan estar siendo perseguidos por adversarios políticos, por lo que ha apuntado a "seguir la hebra".

Por su parte, la defensa de Bonilla ha remarcado que existía ya una sentencia absolutoria, por lo que "no puede ser acusada por el mismo delito". "Se tergiversó la Ley y creo que en Honduras estamos perdiendo el Estado de derecho", ha alertado el abogado de la ex primera dama, Juan Carlos Berganza.

Bonilla ya había sido sentenciada a 58 años de prisión en septiembre de 2019 por, durante el mandato de Lobo, haber depositado doce millones de lempiras --actualmente, más de 440.000-- del presupuesto de obras sociales de la Oficina de la Primera Dama en una cuenta personal

En marzo de 2020, el Tribunal Supremo revocó la sentencia contra Bonilla por errores de procedimiento y ordenó un nuevo juicio. Cuatro meses después, fue liberada porque ya llevaba más tiempo del límite legal de dos años en prisión preventiva.

Ahora, Bonilla ha sido declarada culpable nuevamente por fraude y malversación de fondos. El secretario personal de la ex primera dama, a quien también le habían levantado la pena de 48 años de prisión, también ha sido condenado por estafa.