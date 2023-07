El PP, en el homenaje a Miguel Ángel Blanco: "El Gobierno de España apoya a los asesinos"

El presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, ha lamentado este jueves, durante el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco en el 26 aniversario de su asesinato, que "desde el Gobierno de España se sigue apoyando a los asesinos", de los que "depende la gobernabilidad del país".

Así lo ha expresado el presidente popular momentos antes de dar lectura a un manifiesto en recuerdo del concejal del PP asesinado por ETA y donde Íscar ha aprovechado el acto para pedir a los vecinos que el próximo 23 de julio digan "no" a Sánchez en las urnas.

Unas elecciones de las que saldrá un Gobierno, ha augurado Íscar, que no dependerá "como ahora" de independentistas y de partidos que no creen en la democracia ni la unidad de España: "El 23 de julio tenemos que decir todos 'no' a Pedro Sánchez", ha reiterado.

"Pedro Sánchez no se va a salir con la suya", ha insistido el dirigente popular, que ha reivindicado la propuesta del PP de que siempre "gobierne la lista más votada", a pesar de que en la misma ciudad de Valladolid fue el PSOE el que obtuvo más votos y concejales en las pasadas elecciones municipales.

Ya durante el acto, el manifiesto de los populares ha sostenido que no fue el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero el que acabó con ETA, sino que fue "la sociedad".

Por ello, el PP ha pedido elevar el recuerdo "frente al odio" a aquellos que quieren "reescribir la historia": "Por ellos, no podemos ni queremos olvidar. Ni olvido, ni perdón", ha rezado el manifiesto.

"La línea divisoria entre demócratas y ETA se ha difuminado", ha lamentado por su parte la cabeza de lista del PP al Congreso, Mercedes Cantalapiedra, que ha lamentado que partidos que no condenan la violencia terrorista ni han hecho autocrítica "sean decisivos para la gobernabilidad de España".

Finalmente, la candidata ha defendido la figura de Miguel Ángel Blanco como una "persona de bien" y ha criticado a aquellas formaciones que "distorsionan" la historia de ETA para lograr "fines ilegítimos": "Es inmoral el poder que se les ha regalado", ha apostillado la candidata en alusión a Bildu.