Un hombre reconoce haber apuñalado a otro en Ibiza tras una paliza a su hermano: "Sólo quería sacar a mi hermano de ahí"

Un hombre ha reconocido este lunes, ante un Jurado, ser el autor de una puñalada mortal a otro en Ibiza en octubre de 2021 después de que la víctima, junto a otra persona, presuntamente propinara una paliza a su hermano.

La sede de la Audiencia Provincial de Baleares, en Palma, ha arrancado este lunes el juicio por unos hechos ocurridos hacia las 4.00 horas de la madrugada del 12 de octubre de 2021 en Ibiza.

El acusado, de 40 años y nacionalidad uruguaya, ha reconocido que esgrimía el cuchillo, pero en su descripción de los hechos ha dado a entender que el apuñalamiento fue accidental. La defensa plantea una eximente completa por defensa legítima de un tercero. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel por homicidio.

En el banquillo se sienta otro hombre, de 45 años y nacionalidad rumana, amigo del fallecido, también rumano. Sobre este segundo acusado recae una imputación por lesiones con instrumento peligroso por la paliza al hermano del presunto homicida. La fiscal pide cinco años de prisión.

La Fiscalía recoge en su escrito que los dos rumanos se encontraban en las inmediaciones de la calle Aragón, donde supuestamente mantuvieron una discusión con el hermano del otro acusado y comenzaron a propinarle una paliza con una barra de hierro.

Su hermano se encontraba en su domicilio en la misma calle, y al escuchar los gritos salió al balcón. Al ver que dos hombres estaban agrediendo a su hermano, cogió un cuchillo de cocina y bajó a la calle con el arma en la mano.

Entonces, según la Fiscalía, asestó una puñalada a uno de los agresores a la altura del tórax y después abandonó el lugar. La víctima comenzó a sangrar profusamente y un testigo llamó a una ambulancia. El hombre fue trasladado al Hospital Can Misses, donde finalmente falleció.

PENSÓ QUE IBAN A MATAR A SU HERMANO

En su declaración en el juicio, el hombre ha explicado que se encontraba con su hermano en su vivienda cuando éste le dijo que bajaba a comprar tabaco. Minutos después oyó los gritos y al asomarse al balcón vio que estaban pegando a su hermano con una barra de metal. "En ese momento me quedé totalmente enajenado", ha contado, admitiendo que recogió un cuchillo de cocina porque pensaba que "lo iban a matar".

Según su versión, no tenía "intención de matar a nadie" sino de ahuyentar a los agresores: "Sólo quería sacar a mi hermano de ahí". No pensó en llamar a la Policía porque se volvió "loco": "Perdí la cabeza en ese momento".

Al llegar a la calle vio al coacusado manteniendo a su hermano "contra un coche" y "una sombra" se le echó "encima". Así, ha asegurado que se agachó --ha escenificado el gesto, con las manos algo levantadas-- y en ese momento escuchó un quejido.

De esta manera ha dado a entender que el apuñalamiento fue accidental, insistiendo en que no fue consciente de haber herido al otro hombre, al que no había visto "nunca" antes. De hecho, ha declarado que no vio sangre, que volvieron a subir al piso y que se dio cuenta horas después de que tenía el cuchillo en el bolsillo. Siguiendo con su relato, se asustó y lo arrojó al costado de un contenedor, pero más tarde lo contó a la Policía y acompañó a los agentes hasta el lugar.

Igualmente, ha apuntado que su hermano le explicó que el motivo de la agresión había sido una deuda de droga.

EL ACUSADO POR LA PALIZA ASEGURA QUE FUERON ELLOS LOS AGREDIDOS

Mientras, el ciudadano rumano acusado por la paliza al hermano del coacusado se ha defendido asegurando que fue aquel quien les atacó con la barra de hierro.

El hombre ha declarado que vio al uruguayo intentando forzar la entrada en su tienda, y que se lo recriminó en un mensaje a su hermano; y que un rato después, cuando estaba tomando cerveza con su compatriota en la calle, el otro se les acercó con actitud agresiva y sacó una barra de hierro que llevaba oculta en la chaqueta. "Era muy problemático, siempre busca problemas", se ha defendido.

El procesado ha negado la paliza asegurando que él se limitó a quitarle la barra y arrojarla al suelo, y que después fue su amigo quien continuó golpeando al otro con puñetazos y patadas. La declaración del hermano acusado de homicidio contradice esta versión ya que ha afirmado que también le vio pegándole.

En cuanto al apuñalamiento, el amigo del fallecido ha indicado que todo fue "muy rápido" y que no vio el momento, aunque sí llegó a ver al hermano con el cuchillo en la mano. "Mi amigo se quedó en el suelo llorando, que le dolía, llamé a la Policía", ha contado.