Un hombre al que piden 19 años de prisión por presunta violación y maltrato a su mujer en Lugo niega las acusaciones

Un hombre acusado de violar y pegar a su mujer en Lugo, por lo que se le pide 19 años de prisión, ha negado los hechos en el juicio que ha comenzado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo.

En principio el juicio estaba señalado para el pasado 10 de marzo, pero no se pudo celebrar al no comparecer el acusado, que según su abogada habría encontrado trabajo "fuera" por aquel entonces. Ya en ese momento su letrada aseguró que los hechos no eran "ciertos" y confirmó que pedía la absolución para su cliente, de nacionalidad marroquí.

En su escrito, la Fiscalía detalla que la víctima había llegado a España desde Marruecos, en la primavera de 2019, después de un matrimonio concertado por su familia y que en mayo de ese año se trasladó al domicilio del presunto agresor.

Según el relato del Ministerio Público, el hombre sometió a la mujer a "continuos insultos y vejaciones", no la dejaba salir de casa, le controlaba el móvil y no le daba dinero para comprar comida o ropa. También sostiene que el procesado pegó a la víctima y la agredió sexualmente, prolongándose esta situación durante un mes donde también le quitó las llaves del piso para que no pudiera salir.

Fiscalía solicita una condena de dos años y seis meses deprisión por un delito de maltrato habitual; otros seis años y seis meses por detención ilegal y diez años por el delito de agresión sexual.

La abogada de la víctima ha explicado que van "más o menos en la misma línea del Ministerio Fiscal, simplemente más amplio en cuanto a maltrato habitual". Sobre el estado de la mujer, ha puntualizado que "está mal, tras la situación que ha pasado". Además, ha confirmado que pedirá una indemnización.