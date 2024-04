Un hombre se prende fuego en el exterior del tribunal donde se lleva a cabo el caso contra Trump por soborno

Un hombre se ha prendido fuego este viernes en el exterior del tribunal penal de Manhattan, en Nueva York, donde se encuentra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump en el marco del caso por presunto soborno a la exactriz de cine porno Stephanie Clifford.

Por el momento se desconocen las causas del incidente, que se ha producido mientras se acababa de completar la selección del jurado suplente. Agentes del Departamento de Policía de Nueva York se han trasladado al lugar para atender a la persona, según ha informado la cadena NBC News.

Just minutes after the full jury was selected in Donald Trump's New York hush money criminal trial, someone appears to have set themself on fire outside the courthouse, per CNN's @thelauracoates. pic.twitter.com/skRj1dXD9t