Un hombre increpa y empuja al diputado socialista Óscar Puente al coger un AVE

(Actualiza la NA5059 con declaraciones de Óscar Puente e Íñigo Errejón)

Un hombre ha increpado y empujado al diputado socialista y exalcalde de Valladolid Óscar Puente este viernes antes de subir a un AVE que se dirigía desde esta ciudad hasta Madrid y que se ha retrasado unos 25 minutos al tener que intervenir la Policía Nacional.

Pese al retraso en la salida del tren, Puente ha llegado a tiempo para la última sesión del pleno de investidura prevista este viernes a partir de las 12.15 horas en el Congreso de los Diputados y en la que volverá a intervenir en nombre del PSOE.

"Trataba de acceder a mi asiento en el tren y un señor me lo ha tratado de impedir", ha explicado a los medios a su llegada a la Cámara Baja el propio Puente, que ha anunciado que denunciará el "incidente" este mismo viernes en la comisaría de la Policía Nacional del Congreso.

Los hechos, adelantados por El Norte de Castilla, ocurrieron a primera hora de esta mañana, cuando el diputado socialista se disponía a subirse al AVE de Valladolid a Madrid y un hombre comenzó a increparlo tras preguntarle qué opina del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, según fuentes cercanas al parlamentario.

Este hombre, según relatan las mismas fuentes, llegó a empujar y a arrinconar a Puente contra uno de los vagones del tren, lo que llevó a los trabajadores de seguridad de la estación a llamar a la Policía Nacional.

A continuación, unos agentes de la Policía se personaron en el lugar y tomaron testimonio a Puente, al hombre que supuestamente lo atacó y a varios testigos de los hechos, lo que hizo que la salida del AVE se retrasara unos 25 minutos.

El hombre no llegó a ser detenido y viajó en el mismo vagón que Puente, que volvió a ser atacado a su llegada a Madrid, donde la Policía lo sacó del tren, según ha asegurado el propio diputado.

El incidente tiene lugar después de la sonada intervención de Puente en el pleno del Congreso del martes, donde habló por sorpresa en representación del PSOE cargando contra el líder del PP y candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, y reprochándole sus "contradicciones".

Preguntado sobre si estos hechos tienen relación con la actitud de determinados políticos o partidos, el diputado socialista ha respondido que no quiere "responsabilizar a nadie de lo que son actuaciones de una persona concreta".

"El responsable es el que se comporta de una manera tan incívica. Yo no quiero extender la responsabilidad más allá de quien la tiene", ha añadido.

Por su parte, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha reprochado la actitud de los partidos de derechas al ser preguntado sobre este incidente.

"Me parece que cuando la derecha sube a la tribuna del Congreso y dice que hay unos españoles que son buenos, los que le votan a ellos, y que el resto, más de la mitad del país, no somos buenos españoles, me parece que está sembrando una división innecesaria que le puede hacer daño a nuestro país", ha declarado.