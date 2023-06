Un hombre cumplirá tres años de cárcel por intentar matar a un vecino que defendió a su novia cuando la agredía

Un hombre ha aceptado cumplir una pena de tres años de cárcel por intentar matar en 2022 a un vecino que acudió a defender a su novia, a la que estaba agrediendo en su piso y a la que amenazó de muerte.

El condenado ha aceptado ser el autor de un homicidio en grado de tentativa en el juicio por conformidad que se ha celebrado este lunes en la sección segunda de la Audiencia de Valencia. Junto a la pena de cárcel deberá indemnizar a la víctima con 4.000 euros y a la Conselleria de Sanidad con otros 854 euros por la asistencia prestada.

Inicialmente la Fiscalía solicitaba para el hombre ocho años de prisión por estos hechos, que se produjeron a las 9.30 horas el 12 de marzo en el piso de València en el que residía la pareja. Durante una fuerte discusión, según el relato del ministerio público, el hombre comenzó a dar patadas a su novia y le amenazó: "Te voy a matar". Cogió un cuchillo de grandes dimensiones y se lo puso en la sien.

Ante los gritos de ella, varios vecinos subieron a casa de la pareja. La mujer salió con su hijo de tres años en brazos y se refugió en casa de uno de los vecinos que acudió en su ayuda. Estos hechos se siguen en un juzgado de violencia contra la mujer.

El hombre salió por el pasillo detrás de su novia, pero no pudo acceder a la casa en la que se había refugiado al estar la puerta cerrada. Volvió sobre sus pasos y acorraló a un vecino, al que espetó: "Ya no me importa mi vida, yo voy a la cárcel y no me importa nada".

Entonces le atacó clávandole el cuchillo en repetidas veces en los hombros y en el cuello hasta que los vecinos lo agarraron por la espalda, causándole unas heridas que le originaron 47 días de perjuicio moderado. Las heridas no afectaron a órganos vitales, aunque las causadas en el cuello podrían haber comprometido la vida de la víctima si hubieran alcanzado las importantes estructuras vasculonerviosas que se localizan en este área.

Además, el condenado confesó a los agentes que se personaron: "He sido yo, lo he apuñalado yo"; "Tranquilos, está vivo, iba al cuello pero no le ha entrado". El hombre está en prisión preventiva por estos hechos desde marzo de 2022.