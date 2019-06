VOTA: ¿Debería Sánchez convocar nuevas elecciones?

Pedro Sánchez ha iniciado este martes los contactos formales para buscar los apoyos que necesita para su investidura. Sin embargo, ante el temor de no lograr los apoyos necesarios, ha puesto sobre la mesa como medida de presión el fantasma de la repetición electoral. Si el jueves el presidente en funciones advertía que no había otra alternativa a su permanencia en la Moncloa, al señalar que "o gobierna el PSOE o gobierna el PSOE", este lunes el secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, ahondaba en la idea. "La alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones; la alternativa a un gobierno socialista es obligar a que los españoles vuelvan a votar, y no les quepa ninguna duda de que las urnas también tienen memoria", ha señalado.

Los socialistas admiten que aún no les salen las cuentas para la investidura y que en la búsqueda de apoyos entre las formaciones pequeñas hay sumas que en realidad restan. El número tres del PSOE ponía un ejemplo gráfico: de nada sirve hacerse con dos abstenciones de UPN porque podrían conllevar que el PNV retire su eventual apoyo a la investidura. Y en cualquier caso ha lanzado un mensaje a los tres partidos que pueden permitir o bloquear la investidura: los votantes "no perdonarán a quienes pongan en solfa la viabilidad de la legislatura". Según Ábalos, Sánchez no pedirá directamente a Pablo Casado y Albert Rivera que sus partidos se abstengan, pero "hay otras formas de plantear" esta tesitura, y lo que les pedirá es una "reflexión" para ver si "colaboran".

