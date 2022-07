La historia de Ángel, el 'héroe de Tábara' engullido por las llamas para salvar a su pueblo del fuego

La imagen de un hombre huyendo del fuego con su ropa prendida tras verse cercado por las llamas cuando hacía un cortafuegos con un tractor con pala excavadora a las afueras de Tábara se ha convertido en un icono de la peligrosidad del incendio forestal de Losacio (Zamora).



Pero, ¿quién es ese hombre al que ya apodan como el "héroe de Tábara" por su arrojo en la lucha contra el fuego que le ha dejado hospitalizado grave con importantes quemaduras en su cuerpo?.



Se llama Ángel Martín, tiene un almacén de materiales de construcción con maquinaria y por eso, cuando desalojaron su pueblo, no dudó en quedarse para ayudar en lo que pudiera con su maquinaria de obra.



"Le ha pasado por meterse más de lo que le correspondía, se ha jugado la vida por defender al pueblo de Tábara", ha asegurado entre lágrimas una prima de este vecino de Tábara, María Inés Díez, poco antes de regresar a su localidad tras pasar la última noche evacuada en el recinto ferial Ifeza de Zamora.



Esta familiar del "héroe de Tábara" ha subrayado que es "un chico maravilloso y trabajador". "Es una pena lo que le ha pasado", resume.



Ángel Martín trataba este lunes de hacer una zanja como cortafuegos cuando un golpe de viento hizo que se viese engullido por las llamas con su maquinaria, por lo que salió del vehículo y huyó a pie corriendo, lo que le provocó quemaduras graves y tuvo que ser evacuado en helicóptero medicalizado al hospital Río Hortega de Valladolid.



La dureza de las imágenes ha llevado a su mujer a realizar una petición pública a los medios de comunicación para que, en lo posible, no las emitan, porque el visionado continuo de esos segundos de angustia causan a la familia un daño terrible y les resulta "sentimentalmente insoportable".



Testigo de lo sucedido fue el vecino de la localidad José Manuel Ballesteros, que también ayudaba en las labores de extinción, que detallaba que al no estar cosechado el campo en el que trabajaba, las llamas avanzaron con gran rapidez tras un golpe de aire.



Ha indicado que posteriormente un brigadista le ha explicado que aunque en esos casos lo instintivo es saltar del vehículo y huir, es más seguro quedarse en él porque estando dentro "lo puedes pasar mal, se te pueden pinchar las ruedas pero tiras para adelante y vas a salir a zona quemada".



El alcalde de Tábara, Antonio Juárez, ha tenido palabras de agradecimiento para Ángel Martín por su labor, ya que es "muy honorable la actitud que ha tenido por apagar el incendio".



El máximo responsable municipal ha mostrado en declaraciones a Efe su deseo de que se recupere pronto y ha hecho hincapié en que este vecino ni siquiera trataba de salvar sus tierras de labor, su ganadería o sus propiedades, sino que actuaba en la lucha contra el fuego "por ayudar a los demás".



El alcalde de la que es la localidad con mayor población de las 34 desalojadas por el incendio de Zamora ha lamentado que los vecinos que regresan este martes al pueblo tras haber pasado el peligro se van a encontrar con "más del 95 % del municipio quemado, miles de hectáreas de pinares, cosechas, pastizales. Además de que hay heridos, la sensación ha sido terrible".



En apenas dos días se ha pasado "de un paisaje frondoso y verde, con las tierras repletas de árboles a ver un paisaje de ceniza y algunas naves quemadas, y eso duele mucho", ha concluido Antonio Juárez.