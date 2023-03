La hija de Isaías Carrasco lamenta la falta de "humanidad" de EH Bildu y Podemos, a los que queda "camino por recorrer"

Andueza (PSE-EE) critica a los que quieren "imponer la ley del silencio" que "pretende banalizar todo lo grave que ocurrió aquí"

Sandra Carrasco, hija del concejal socialista en Arrasate (Gipuzkoa) Isaías Carrasco, asesinado hace 15 años por ETA, ha lamentado que a algunos partidos como EH Bildu o Elkarrekin Podemos les sigue "faltando humanidad" y tienen aún "camino por recorrer", al tiempo que ha recordado lo "muy mal" que lo pasó su familia, a la que "arrebataron el futuro" en este municipio guipuzcoano tras el asesinato de su padre. "No pierdo la esperanza de que la cosas cambien y ciertos partidos den pasos hacia la convivencia", ha afirmado.

Carrasco se ha referido en estos términos en el homenaje que el PSE-EE ha rendido a su padre en Arrasate con motivo del 15 aniversario de su asesinato por ETA el 7 de marzo de 2008, dos días antes de las elecciones generales de aquel año.

En el acto también ha intervenido el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, acompañado de una amplia representación de su partido y de familiares del homenajeado como su viuda Marian Romero. Isaías Carrasco fue concejal desde junio de 2003 a mayo de 2007. En las elecciones municipales, celebradas en mayo de 2007, ocupó el sexto puesto en la lista presentada por el PSE-EE al Ayuntamiento de Mondragón.

Sandra Carrasco ha agradecido, en nombre de su familia, el "cariño y apoyo" recibido en cada aniversario del asesinato de su padre. "ETA nos destrozó la vida hace 15 años, a él le arrebataron la vida y a nosotros el futuro como familia", ha denunciado, para añadir que después vinieron "años duros y complicados".

"Desde ponernos un papel por debajo de la puerta de casa pidiendo dinero para los presos, hasta manifestaciones que pasaban al lado de casa, cuando nunca habían pasado, insultando a mi madre, al 'bullying' a mi hermano en el colegio, entre otras cosas", ha recordado. Sandra Carrasco ha confesado que "vivir en Arrasate no fue fácil".

"MÁS FUERTES"

"No sé si quedarnos fue un acierto o no porque lo pasamos muy mal, pero eso nos hizo más fuertes", ha reconocido, para añadir que "el sentimiento de rencor, dolor e incluso de odio era nuestro día a día". Así ha incidido en que fueron "años duros y complicados".

Sandra Carrasco se ha referido a la presencia en uno de estos homenajes a su padre de representantes de la izquierda abertzale y ha lamentado que "ilusa" pensó que "se daba un paso más", pero después "nunca se supo más de ellos" eso pese a que "en todo momento" intentaron "que no se sintieran incómodos", pero "nunca se supo más".

Además, ha señalado que el pasado viernes antes del Pleno en el Ayuntamiento de Arrasate se celebró un acto en memoria de Isaías Carrasco pero los representantes municipales de EH Bildu "no asistieron" y luego tras el Pleno se guardó un minuto de silencio por su padre pero "rechazaron levantarse con la excusa de que nadie les había avisado". "Tuvieron la poca vergüenza de decir que había sido una cosa muy fea hacia ellos y que se sintieron incómodos", ha censurado.

"No os levantasteis porque no os dio la gana", les ha señalado. Asimismo, ha criticado que "a este hecho se le sumó una representante de Podemos que, sí se levantó, pero dijo sentirse triste porque no se había llevado a la Comisión de Convivencia". A ella le ha preguntado si cuando se colocó la placa en memoria de Isaías en el Ayuntamiento en 2018 no sintió tristeza al escucharles a ella y a su madre, "porque después votó en contra" de colocarla. "Ahí no sentisteis tristeza", ha recordado.

"De verdad qué pena, os sigue faltando humanidad y os queda camino por recorrer", ha opinado. No obstante, ha manifestado que no pierde la "esperanza de que la cosas cambien y ciertos partidos den pasos hacia la convivencia".

Andueza ha empezado su intervención recordando, una vez más, que "a Isaías le asesinaron por ser socialista", algo que "conviene no olvidar". "Muchas veces se tiende a decir incluso que cuando asesinaron a algún socialista lo hicieron porque pensaba diferente y pueden tener parte de razón pero tampoco es justo del todo", ha señalado, para añadir que "a Isaías, como a todos los socialista que asesinaron, no les asesinaron por ser socialistas y pensar diferente sino por no ser nacionalistas, un detalle que conviene tener en cuenta".

El secretario general del PSE-EE se ha referido, en especial a Adei Carrasco, hijo del homenajeado que "ha sido inmensamente valiente" al confesar en una entrevista publicada la semana pasada en el Diario Vasco el 'bullying' que padeció en el colegio tras la muerte de su padre. A su juicio, "Adei ha dado un paso muy importante y una lección a todos".

"Tu padre se sentiría muy orgulloso estoy convencido, demostraste cuando menos que eres tan valiente como él, yo también me siento muy orgulloso de ti porque hay que ser muy valiente para ponerse delante de un micrófono y sacar de tu interior todo lo que sacaste y sobretodo para hacerlo sin odio, sin rencor, sin adornos, ni complejos", ha destacado.

"Tu relato, tu verdad, interpelaba y sigue interpelando a mucha gente, a tus compañeros de aula que hoy tienen evidentemente la misma edad que tú, que ya son adultos y pueden reconocer que el trato que te dieron no estuvo a la altura de lo que merecías; a una andereño que hizo oídos sordos y minimizó lo que te estaban haciendo", le ha dicho al hijo de Carrasco.

En este contexto, Andueza se ha cuestionado sobre "cómo puede estar capacitada para educar en valores" o para estar "al frente de un centro educativo" alguien que "obvia e incluso tapa un hecho tan grave en el que están sometiendo a la presión y el odio a un niño que ha perdido a su padre por pensar como pensaba y sentirse libre".

A ello ha añadido que las palabras de Adei Carrasco "también interpelan directamente a esos padres que imprimieron ese odio y rechazo a sus hijos y a las instituciones que no lo resolvieron", así como a "todas las personas que ante cada asesinato, secuestro coacción y amenaza callaron, silenciaron y miraron hacia otro lado, fueron cobardes y no dijeron que en Euskadi se asesinaba por no ser nacionalista". "Les has dado una lección de honestidad, de valor, pero sobre todo de dignidad democrática", ha añadido.

Tras insistir en que se siente "tremendamente orgulloso" de Adei Carrasco, Andueza se ha referido al "silencio", porque "algunos dicen que quieren avanzar e incluso ofrecen otros modelos de país, digámoslo así", pero son los mismos que "quieren aplicar la ley del silencio".

SILENCIO

"El silencio tapa, oculta la verdad, el silencio pretende banalizar todo lo grave que ocurrió aquí y frente a ese silencio solo cabe que todos y cada uno de nosotros expresemos sin tapujos, sin miedo, sin odio y sin rencor todo lo que hemos pasado y vivido, todo lo que algunos vimos aquel siete de marzo aquí viendo como asesinaron a un padre, un marido, un compañero y un amigo", ha sostenido.

"No os calléis a través de vuestra voz se hará justicia, se hará relato y esta sociedad sentirá vergüenza por haberse callado y sentirá de nuevo vergüenza cuando sepan que el silencio no es el camino de la verdad, que tapa, que oculta una verdad que es nuestra, que es nuestra pero también lo es de todo Euskadi", ha afirmado, para añadir que no hay que perder "la oportunidad de ser valientes, sentiros orgullosos de ser como sois y dar lecciones como la que la semana pasada ha dado Adei".