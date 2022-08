La hija de Dos Santos recurre autorización de repatriar el cuerpo de su padre

(Actualiza la NA4128 con declaraciones de Tchizé dos Santos)

La hija del expresidente fallecido de Angola Eduardo Dos Santos ha recurrido la decisión del Juzgado de instrucción 11 de Barcelona de entregar los restos mortales de su padre a su última mujer, Ana Paula, y de autorizar la repatriación internacional del cuerpo.

Tchizé dos Santos, cuyo padre falleció el pasado 8 de julio en Barcelona a los 79 años de edad después de instalarse por primera vez en la capital catalana en 2019, considera que el tribunal en cuestión no es competente y que la última mujer de su padre y los hijos que tuvo con ella carecen de legitimidad.

La hija ha solicitado que se revoque el auto al alegar falta de competencias del juzgado de instrucción para decidir sobre el destino de los restos mortales del expresidente de Angola, o que subsidiariamente se acuerde su entrega a la hija demandante.

Según el recurso de reforma presentado ante el juzgado este jueves, ha defendido que la decisión de a quién se entrega el cuerpo compete a la jurisdicción civil y no al ámbito penal, y recuerda que ya hay un procedimiento abierto sobre esta cuestión.

En cuanto a la legitimidad de Ana Paula y sus descendientes, el escrito insiste en que el auto recurrido tiene por comparecidos "a los hijos del segundo matrimonio" cuando estos "ni han aportado poderes de representación" ni "tienen legitimación alguna en el procedimiento", puesto que no son ni Fiscalía, ni acusación particular, ni investigados.

El texto presentado también ha hecho hincapié en que Ana Paula y Eduardo Dos Santos llevaban separados desde el año 2017, un hecho que ha sido "reconocido de forma abierta por todas las partes", incluso por la propia expareja de su padre.

"Lo que es de todo punto evidente es que el Sr. Dos Santos y la Sra. Ana Paula no se encontraban en una relación estable de pareja", lo que significa, a juicio de la hija demandante, que no puede considerarse a esta mujer como viuda del ex presidente angoleño.

También, insiste en que la voluntad expresa de su padre era que fuera enterrado en Barcelona, puesto que el deseo de que su cuerpo reposara en España era claro, aunque no estuviera por escrito.

La hija había denunciado un supuesto complot para asesinar a su padre y responsabilizó a Ana Paula, de quien destacó que su matrimonio no había sido reconocido ni inscrito en España, y al médico personal angoleño que le atendía, el doctor Alfonso, cuyos gastos sufragaba el gobierno del país africano.

En declaraciones a Efe-TV, Tchizé dos Santos ha explicado que no está haciendo esto sola, puesto que cuenta con el apoyo de cinco de los ocho descendientes del expresidente angoleño, los que no son hijos de Ana Paula.

Además, ha denunciado que el actual gobierno de Angola organizó un "funeral falso" en todo el país "con libros de condolencias" y con la cara del actual presidente João Lourenço por todos sitios, usando asimismo la imagen de su padre pese a no disponer del cuerpo y retransmitiéndolo por televisión.

Tchizé ha explicado que en el funeral usaron a una mujer que "decía ser hija de mi padre", y que, según la versión de la denunciante, Eduardo Dos Santos había negado que fuera suya, puesto que en las fechas en que ella nació él estudiaba en Rusia.

La hija denunciante ha asegurado que Lourenço "viene a perseguirme en España para arrancarme el cadáver de mi padre y llevárselo a Angola para humillarme", e insiste en que no puede volver porque la persecución política del régimen actual haría que se quedara ahí "muerta o presa".

En cuanto a la relación entre su padre y Ana Paula, Tchizé ha asegurado que ésta abandonó al expresidente en 2017, año en que dejó el poder del país africano, y que reapareció en Barcelona cuando la salud de Dos Santos empeoró para supuestamente ayudarle aunque, al poco tiempo, falleció.

El actual gobierno de Angola declaró la "guerra" al círculo de Dos Santos y a su familia, que han sufrido desde entonces una "fuerte persecución política", por lo que en 2019 decidieron exiliarse voluntariamente a España, concretamente a Barcelona, según defendieron en un documento los abogados de la hija.

Además, explicaba este documento, después de más de dos años residiendo en Barcelona, el 14 de septiembre de 2021 el ex presidente angoleño regresó a su país, y su salud, "por motivos inexplicables y de forma totalmente inédita y sorprendente, empeoró considerablemente".

Ante esta situación y con un estado de salud al "límite", Dos Santos regresó a Barcelona en marzo de este año para seguir un estricto tratamiento médico, llevándose consigo a su médico "de confianza" angoleño, el doctor Afonso, tras lo cual su salud comenzó a mejorar sensiblemente.

En paralelo, y un mes después de su regreso a la capital catalana, Ana Paula -a la que señalan como vinculada al actual gobierno angoleño- se instaló en la residencia del ex presidente de Angola de "manera coactiva" e impidió las visitas de los hijos del expresidente a su padre.

Este hecho coincidió con un nuevo empeoramiento de la salud de Dos Santos; desde que Ana Paula llegó a Barcelona y se instaló en su casa, su salud "empeoró gravemente, tenía más afectadas sus capacidades físicas, pero también cognitivas y volitivas, hasta acabar en cuidados intensivos" de la Teknon, según el documento.

Además, tanto esta mujer como el doctor anularon las visitas con el equipo médico español que le atendía en el "momento más delicado de su salud", explicaba el documento de los despachos de abogados que representan los intereses de la hija.

Dos Santos gobernó Angola con mano de hierro entre 1979 y 2017 y fue uno de los mandatarios africanos que permaneció durante más tiempo en el poder.