Hija del jefe de máquinas del Villa Pitanxo, en COPE: "España no puede dejar abandonados a los desaparecidos"

María José de Pazos ha reclamado en 'La Mañana de Fin de Semana' de COPE que el Gobierno de España haga algo para buscar a los 12 marineros del Villa Pitanxo que aún siguen desaparecidos en las aguas canadienses de Terranova.

Las familias necesitan recuperar los cuerpos de sus seres queridos para poder enterrarlos, rendirles su último acto de cariño, por ello se van a manifestar este domingo para pedir al Gobierno de España que no deje de buscarles. María José, hija de Francisco de Pazos, jefe de máquinas del pesquero hundido el pasado martes cuando se encontraba faenando en medio de una terrible tormenta ha pedido que se envíen barcos, aviones para continuar la búsqueda que Canada ya ha suspendido, "llevamos tres días sin reanudar la búsqueda, no me explico como están los pesqueros en la zona y no se están buscando los cuerpos. Se han perdido tres días".

María José asegura que desde el Gobierno español les dicen que "no se están buscando a los desaparecidos porque el protocolo canadiense ha expirado, pues si ese protocolo ha expirado, España que tiene fragatas, aviones, equipos de salvamento muy cualificados, que se utilizan para otros menesteres, debería estar ya de camino".

"Si hubiera habido más coordinación se podrían haber encontrado más cuerpos. No se puede seguir así, deben mandar un barco como se hizo con las niñas de Tenerife".

"Es una tortura para las familias y no vamos a dejar que se de carpetazo, no se les puede abandonar. Ellos querían abandonarlos a las 36 horas. Nos enteramos por un tuit, porque nadie nos lo dijo que dejaban la búsqueda y de forma definitiva".

A las familias de los 12 perdidos en el fondo del mar o no sé dónde, "no nos sirve que digan que saldrán a buscar cuando haga buen tiempo. Lo único que se está haciendo es que va a ir un avión a Canadá para traer a los 3 supervivientes y a los fallecidos, para que no se alargue el proceso. Pero de la búsqueda no se está haciendo nada"

Los han abandonado y encima, con esa falta de humanidad

"Que me digan, ¿qué barco salió de España, qué avión salió de España? Ninguno, nadie lo entiende" y acusa al Ejecutivo de falta de humanidad, incluso en el trato con ellos, con las familias. "No os podéis imaginar la falta de humanidad que hay. Me dijeron "es que tu padre no está vivo"; ¡ya lo sé que mi padre no está vivo!, pero yo quiero traerlo de vuelta a su casa, se merece que lo traigamos de vuelta a su casa".

María José y el resto de familias de los desaparecidos que han puesto en marcha una campaña para que no se deje de buscar a sus padres, esposos o hermanos, denuncian que hay gentem "desalmados", que está aprovechando esta campaña para pedir dinero, "que no den dinero, las familias no pedimos dinero, solamente apoyo".