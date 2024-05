Herrero (Vox) no ve "nada delictivo" en sus mensajes denunciados por "racistas" e investigados por Fiscalia

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de València y miembro del equipo de gobierno que forman este partido y el PP Cecilia Herrero ha indicado este miércoles que "no hay nada delictivo" en los mensajes que publicó en redes sociales y por las que la Fiscalía ha abierto investigación penal.

"No hay nada delictivo en mis manifestaciones, en ningún caso", ha afirmado la edil de Emprendimiento y Agricultura preguntada, durante la inauguración de la feria de empleo 'València Emplea', por la decisión del ministerio público y por si considera racistas sus mensajes.

La Fiscalía de delitos de Odio y Contra la Discriminación ha abierto diligencias de investigación penal por los tuits de la concejala de Vox en el Ayuntamiento de València Cecilia Herrero, denunciados por el grupo municipal Compromís por "racistas" y "xenófobos".

Por su parte, el portavoz de Vox en el consistorio y concejal de Empleo, Juanma Badenas, ha señalado, preguntado también por este asunto durante la apertura de 'València Emplea', que se está ante "un clarísimo caso de lawfare".

"Se ha puesto de moda esta palabra últimamente, la utilización de los instrumentos del derecho, de las instituciones jurídicas y judiciales y, en este caso sobre todo, de la Fiscalía General del Estado contra los adversarios políticos", ha añadido el también segundo teniente de alcalde.

Badenas ha señalado que "el artículo 510 del Código Penal lo que recoge es un delito ideológico que ha sido incluido en el Código Penal para limitar la libertad de expresión y, al mismo tiempo, para poder ser utilizado a través de la Fiscalía General del Estado contra el adversario político".

Asimismo, ha expresado su "apoyo", el de Vox y el del resto del ejecutivo local a Herrero. "La señora Herrero cuenta con todo el apoyo del partido, cuenta con el apoyo del gobierno municipal, cuenta con el apoyo de todo el grupo municipal y, por supuesto, también cuenta con todo mi apoyo", ha expuesto.

Preguntado por si considera que los tuits de Cecilia Herrero son racistas, el portavoz de Vox ha afirmado que no y ha reiterado que se trata de "comentarios" relacionados "con situaciones aberrantes" o "violentas".

"NADA DE RACISMO"

"Por supuesto que no. Se trata, como ya dije en algún momento, de comentarios que tienen que ver con situaciones aberrantes, en muchos casos, o violentas. Pero, por supuesto, nada de racismo", ha aseverado Juanma Badenas.

"Ahí no hay ningún tipo de racismo. La única condena de racismo que ha habido con respecto al Ayuntamiento de València tuvo que ver con la sentencia que se produjo que invalidó el acuerdo del pleno donde se adoptaron acuerdos que fueron antisemitas", ha añadido el edil. "No ha habido nada de racismo en ninguno de los tuits. No ha habido ningún racismo. Lo reitero", ha remarcado.

Cecilia Herrero ha apuntado también la misma idea de Badenas en su respuesta al señalar que "no hay nada delictivo" en sus mensajes. "Lo que sí es reprochable es ese acuerdo antisemita que acordaron tanto PSOE como Compromís y por el cual están condenados. Así que no hay ninguna otra valoración", ha comentado la concejala, que ha concluido preguntando "¿de quién depende la Fiscalía?".