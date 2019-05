Hermana de una víctima del Madrid Arena critica "el muy mal gusto" de Más Madrid por usar el recinto para un mitin

Verónica Arce de la Fuente, hermana de una de las cinco jóvenes fallecidas en la fiesta de Halloween de 2012 en el Madrid Arena, ha criticado este lunes a Más Madrid y a la alcaldesa y candidata municipal, Manuela Carmena, por "tener muy poca clase y muy mal gusto" al elegir la sede del Madrid Arena para su acto central de campaña este sábado.

"La verdad es que no me extraña nada de nuestra querida alcaldesa. Ya me mintió hace unos años cuando se comprometió a llamarme para decirme si llevaba al pleno de Madrid el cierre del Arena ya que carecía de licencia. Ni me llamó ni, por supuesto, llevó el asunto al pleno pese a que le entregué más de 283.000 firmas pidiendo el cierre. De ellas, más de 55.000 eran de ciudadanos madrileños, muchos más de los que participan en sus campañas", ha dicho en su cuenta de Twitter.

Por eso, Arce de la Fuente espera que los que acudan a ese acto "sean conscientes de que están en un recinto ilegal donde mataron a cinco personas por codicia y dejadez y aunque Manuela Carmena no sea responsable podría haber tenido algo de tacto". "Es lamentable", ha apostillado.

A su juicio, Manuela Carmena "demuestra una vez más su catadura moral y el tener la misma empatía que una babosa" y el candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, "parece haberse contagiado".

La hermana de Cristina Arce ha denunciado también que las aseguradoras del Ayuntamiento de Madrid "llevan más de un año enredando para no pagar el dinero al que les condenó el Tribunal Supremo impidiendo cobrar" lo que es de las familias y "cerrar ese horrible capítulo".