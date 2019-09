La hermana de Puigdemont actuó de enlace entre el expresidente, Quim Torra y los CDR

Los CDR detenidos el pasado lunes y que conformaron el Equipo de Respuesta Táctica se reunieron en secreto en septiembre de 2018 con la hermana del expresidente catalán Carles Puigdemont para entregarle "documentación sensible" y establecer "comunicaciones seguras" entre éste y su sucesor Joaquim Torra.

Según consta en uno de los autos que llevó a prisión a los siete CDR detenidos, se entrevistaron con la hermana de Puigdemont el 15 de septiembre de 2018 "en un encuentro cuyas características exigían unas grandes medidas de seguridad que fueron asumidas y adoptadas por parte del ERT (Equipo de Respuesta Táctica), consiguiendo llevar a término la misma".

"Tras un pormenorizado análisis de las intervenciones telefónicas", indica el auto, se supo que ese día el ERT "organizó, planificó y ejecutó una reunión secreta in itinere con la hermana del ex presidente Carles Puigdemont con la intención de entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras entre el expresidente huido" y Torra.

Tal y como explicó el diario ABC el pasado martes, los nueve arrestados del ala más radical de los CDR –acusados de formar un grupo terrorista– habrían cubierto reuniones secretas entre algún miembro del Govern de Quim Torra y correos de los antiguos consejeros huidos de la Justicia española. Los detenidos habrían dado cobertura logística a un encuentro que tuvo lugar en el otoño del año pasado, y que se produjo en un vehículo. Los detenidos se habrían encargado de la logística que facilitó el contacto, siempre según las fuentes consultadas, a través de coches lanzadera y medidas específicas de seguridad. La reunión se produjo con el vehículo en marcha.

La investigación judicial también ha revelado detalles que implican al presidente de la Generalitat. Como publicó ABC en la edición de este sábado, los siete miembros de los CDR contaban en sus planes con la ayuda de Quim Torra para llevar a cabo una de sus acciones: una especie de encierro en el Parlamento catalán el «día D». Así lo contó en su comparecencia ante el juez el pasado jueves uno de los encarcelados, según han informado a este periódico fuentes de la investigación. El «día D» sería la fecha señalada para actuar, en torno al aniversario del referéndum ilegal del 1-O y la publicación de la sentencia del «procés», que se espera en la primera quincena del mes de octubre.

A este respecto, una de las escuchas intervenidas revela detalles sobre el papel de uno de los detenidos, en concreto el encargado de organizar las comunicaciones desde el interior de la Cámara regional. «Me estoy jugando el culo, porque si me pillan me van a meter terrorismo y banda organizada», aseguraba en una conversación telefónica que obra en poder del juez.