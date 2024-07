Hereu afirma que Begoña Gómez "hace bien de no declarar" ante el juez

El ministro de Industria y Comercio, Jordi Hereu, ha afirmado que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, "hace bien de no declarar", tras acogerse al derecho a no hacerlo ante el juez que la investiga por presuntos tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En declaraciones a la prensa este viernes antes de visitar el recinto arqueológico de Torre Llauder de Mataró (Barcelona), ha asegurado que no hay caso y que Gómez "hace bien de no declarar para no dar juego a un proceso que está instado por organizaciones de ultraderecha basada en pruebas falsas".

"Cuando no hay caso, yo creo que es un derecho constitucional acogerse al derecho de no declarar ante una instrucción que sencillamente se basa en pruebas falsas, instruido en un proceso, digamos, preventivo, que no es constitucional", ha dicho.

El ministro ha recordado que no hay informes de la Guardia Civil, "reafirma que no hay caso, así como también la Fiscalía".

Gómez debía declarar este viernes ante el juez Juan Carlos Peinado, y su abogado, Antonio Camacho, ha dicho que ella "no ha declarado, no porque tenga nada que esconder, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración".