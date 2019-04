Henríquez de Luna es el séptimo edil del PP que deja el Grupo en Madrid esta legislatura

La marcha de Íñigo Henríquez de Luna del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid es ya la séptima que se produce en la formación en lo que va de legislatura, siendo así la bancada que más cambios ha sufrido en este periodo. La 'popular' Gema Sanz sería quien ocupara el puesto de Luna.

Fuentes del Grupo han explicado a Europa Press que la formación está estudiando la posibilidad de que Sanz tome acta como edil antes del último pleno ordinario de la legislatura, previsto para el día 30 de este mes, dado el plazo que hay para ello.

La última marcha hasta el momento había sido la de la que fuera portavoz del Grupo Municipal Popular, Esperanza Aguirre, que fue sustituida por Luis Miguel Boto, el número 27 de la lista con la que el PP concurrió a las pasadas elecciones.

Antes también habían dejado su acta Borja Fanjul, Borja Carabante, José María Rotellar y Pablo Cavero. También dejó el Grupo la concejala Alicia Delibes, quien decidió retornar a la Comunidad de Madrid, donde durante años se ha dedicado a la materia de Educación como viceconsejera.

LA MARCHA DE LUNA

Henríquez de Luna ha comunicado este lunes que deja su acta de edil en el Consistorio y que se da de baja en el partido,después de que le hayan comunicado que no da el "perfil" del "nuevo PP".

"Tras una vida defendiendo las ideas en las que creo, me comunican que 'no doy el perfil del nuevo PP'", ha señalado en las redes sociales Henríquez de Luna, quien explica que toma la decisión de abandonar el partido por "respeto a los madrileños, coherencia y dignidad".

"Renuncio a unas siglas donde no me quieren, pero no a mis principios", ha apostillado el que fuera 'número dos' de Esperanza Aguirre en las listas al Ayuntamiento en 2015.

GEMA SANZ SANZ

Segoviana del 64, Sanz es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1990) y ostenta un Curso de Posgrado en Derecho de Trabajo y Seguridad (1992) por el Centro de EstudiosFinancieros de Madrid así como un curso de Posgrado en Derecho Urbanístico por la Escuela dePráctica Jurídica (2005).

Fue diputada de la Asamblea de Madrid y Responsable de Proyecto; Madrid Territorio Competitivo Madrid Network; desde 2009 es Gerente del Clúster de Producto Gráfico y Comunicación; Técnico de apoyo en la Comunidad de Madrid (2007-2009); consejera técnica (2003-2007) Junta Municipal de Arganzuela; Jefa de la Unidad de Servicios Culturales y Participación Ciudadana Ayuntamiento de Madrid, Junta Municipal de Arganzuela (1999-2003).

Asimismo fue jefa de la Unidad de Servicios Culturales y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Madrid. Junta Municipal de Puente de Vallecas (1995-1999); directora adjunta a la Unidad de Servicios Culturales del Ayuntamiento de Madrid, entre otros cargos.