¡He hecho una M!: la hija de un periodista se cuela en la rueda de prensa virtual de Arrimadas

El teletrabajo obligado por la crisis del coronavirus está llevando a la ciudadanía a vivir situaciones sin precedentes. En el mundo político, las ruedas de prensa habituales en el Congreso en las sedes de partidos han quedado sustituidas por encuentros virtuales donde los periodistas preguntan al dirigente político a través de Skype u otros programas de videoconferencia.

Los periodistas no están en las redacciones o en el lugar in situ de la rueda de prensa, sino en su casa. Y esto provoca que, algunas veces, se vivan momentos tiernos y entrañables como el de este jueves durante la rueda de prensa de Inés Arrimadas. Varios periodistas preguntaban a la líder de Ciudadanos sobre la postura de su partido en algunos asuntos claves relacionados con la crisis del coronavirus. Mientras preguntaba el periodista Mariano Alonso, de repente se escuchan los gritos de una niña. "Papá, he hecho una tuya. ¡He hecho una "M"!", decía la niña a su padre llena de orgullo. El padre, sorprendido, ha pedido a su hija que se fuera de la habitación en la que se encontraba "porque Papá tiene que hacer una pregunta".

El momento ha provocado la sonrisa del resto de compañeros del gremio y de la propia dirigente. "Mi hija ha hecho una 'M'. Hay que celebrarlo", ha dicho Mariano Alonso. El periodista finalmente ha podido formular su pregunta pero el momento se ha propagado como la pólvora a través de sus redes sociales. Esto ha llevado a que la famosa "M" dibujada por su hija se haya convertido en uno de los asuntos más populares de la jornada. "Casi por aclamación popular, aquí está la célebre M de Martina. Las emes, para ser más preciso. A sus tres años las practicaba con su madre, Isa, cuando ha ocurrido todo. Seguiremos mejorando", ha dicho el periodista después en su Twitter con una foto de los dibujos de la "emes" de su hija.

Casi por aclamación popular, aquí está la célebre M de Martina. Las emes, para ser más preciso.



A sus tres años las practicaba con su madre, Isa, cuando ha ocurrido todo ��‍♂️



Seguiremos mejorando �� pic.twitter.com/RBqzPep9SZ — Mariano Alonso (@mariano_alonsof) April 10, 2020

Inés Arrimadas también ha querido compartir este divertido momento en su red social. "Muchas gracias a la pequeña Martina por sacarnos una sonrisa en estos tiempos tan duros y enhorabuena por su logro", ha escrito Arrimadas.