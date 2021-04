'Hazlo por Madrid', lema de campaña del PSOE que apela a los madrileños a votar "por lo que sientan"

El PSOE-M ha lanzado hoy su lema de campaña para las elecciones del 4 de mayo, 'Hazlo por Madrid', en el que apela a los madrileños a votar por "lo que sientan" y por "sus convicciones" para recuperar un Madrid "conciliador, progresista, joven, verde y digital".

El candidato socialista, Ángel Gabilondo, acompañado de la directora de campaña, Mónica Carazo, ha presentado su spot de campaña donde se suceden diversas imágenes de madrileños anónimos, sanitarios, comerciantes, jóvenes y mayores, acompañados de una voz en off que apela a la concordia y a votar masivamente y, de fondo, sonando el aria 'Nessu Dorma' de la ópera Turandot compuesta por Puccini e interpretada en esta ocasión por Luciano Pavarotti.

"Dicen que no se puede. Que nos resignemos, que no hay remedio, que no podemos; pero sabes que no es así. Llevamos demasiado tiempo conviviendo con este ruido, con estos malos modos y se equivocan porque no nos conocen y no saben de lo que somos capaces cuando nos revelamos", comienza el vídeo.

Así, esta misma voz en off anima a demostrar que "Madrid no insulta, que no es violencia ni extremismo y que no deja a nadie atrás" porque "no hay ellos o nosotros" sino que en Madrid "caben todos". Al mismo tiempo, reivindica un "Madrid libre, progresista y joven, verde y digital, el Madrid de los mayores, las mujeres y todos los sanitarios y trabajadores y el Madrid del sentido común".

"Madrid es demasiado grande como para no tomársela en serio. Solo te pido que votes; vota por tus convicciones, por lo que sientes, pero vota, vota y vota. Recuperemos Madrid. Ha llegado el momento de gobernar en serio", culmina el vídeo con una pequeña intervención de Gabilondo en la que anima a "no quedarse en casa" el próximo 4 de mayo.

"MADRID NO PUEDE SER LA PRIMERA REGIÓN EUROPEA GOBERNADA POR LA ULTRADERECHA"

Durante la presentación de la campaña, el líder socialista ha instado a conseguir una comunidad "abierta, próspera, acogedora y progresista", que fomente la investigación, la ciencia, la cultura la innovación "y el trabajo bien hecho en una comunidad con servicios públicos de calidad".

Para Gabilondo, "Madrid es muchísimo y está llevan de historias, es plural, diversa y llena de vida que convive que se ayuda y se supera ante las adversidades y que quiere avanzar y tiene esperanza por recuperar" la región.

"Yo no quiero un Madrid de unos y de los otros el próximo 4 de mayo. Votes lo que votes vota por tus convicciones por lo que sientes y lo que eres, pero vota porque Madrid no puede ser la primera región europea gobernada por la ultraderecha. Tu libertad es ir a votar", ha lanzado el candidato socialista.

Por su parte, la directora de campaña ha resumido el lema del PSOE en "esperanza" para construir un Madrid que "proteja a la ciudadanía frente el avance de la ultraderecha". "'Hazlo por Madrid' se verá por marquesinas, en cuñas de radio y en la televisión para apelar a que el 4 de mayo se vote masivamente para lograr la igualdad de oportunidades y la protección social", ha expuesto Carazo.