Hasta 20 incendios activos en Asturias: "Obra de terroristas con mechero"

Este incendio es el que ha concentrado más recursos y medios de extinción de los más de 40 que se han registrado en 24 municipios asturianos, de los que a última hora de la tarde del domingo continuaban activos 20, incluido el de Las Regueras, y otros 18 en fase de revisión.



En Las Regueras, el flanco izquierdo, que amenazaba con llegar a casas y cuadras de cuatro localidades del concejo y del vecino de Candamo, estaba ya casi estabilizado al mediodía y los esfuerzos se han extremado en el derecho para impedir que el fuego atraviese un arroyo y alcance una gran zona de pinar de alto valor ecológico y económico y nuevas zonas habitadas.



Según el jefe del Servicio de Emergencias del Principado, Óscar Rodríguez, se trata de un incendio "muy complicado, totalmente intencionado, con varios puntos de inicio, y de gran riesgo" para casas, vecinos y personal que participa en la extinción.



Lo que tiene claro es que los ganaderos, que con sus tractores y cubas impidieron el sábado que el fuego llegara al alto de la parte trasera del puerto de Piedrafita, no son los que han prendido el monte, pero que sí que hay "algo organizado que está haciendo mucho daño" a propietarios y servicios de extinción.



Sobre esta cuestión, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado que en la oleada de incendios se aprecian "acciones organizadas con el objetivo claro de hacer daño, no a montes desatendidos sino a los mejor gestionados", los de explotación forestal.



"Es un atentado contra Asturias, obra de terroristas con mechero que están poniendo en peligro vidas humanas", ha afirmado el presidente asturiano tras visitar la zona y el puesto de mando que coordina las labores de extinción de este fuego y desde el que ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que denuncien cualquier situación sospechosa.



Sesenta efectivos y 23 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se van a retirar ya de la zona, y la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Tineo se desplazaron hasta Las Regueras para apoyar en las labores de extinción a los bomberos de La Morgal, Pravia, Grado y Proaza y personal de cooperativas forestales.



En total 130 profesionales en tierra, un hidroavión del Ministerio para la Transición Ecológica y dos helicópteros han actuado este domingo sobre este incendio.



Valdés, municipio costero del occidente de Asturias que en la pasada oleada fue el más afectado por el fuego en el Principado, presenta también dos focos activos -Riopinoso y Biesca- en los que están actuando bomberos, la BRIF de Tineo, voluntarios de Protección Civil y empresas forestales, y otros cinco focos más en fase de revisión en Canero, Enverniego, Fontoria, Merás y San Cristóbal.



La BRIF de Laza (Orense) también continúa trabajando en la extinción de las llamas en Illano, mientras que la de Ruente (Cantabria) se ha desplegado en otro fuego que hay en Teverga.



Además hay incendios activos en Aller, Boal, Cangas de Onís, Onís (2), Cangas del Narcea (3), Caso, Laviana, Parres (2), Piloña, Ribadesella y Salas, y en revisión otros 18 repartidos por 11 municipios.



A pesar de estos números, la evolución de los incendios y la estabilización del fuego de Las Regueras ha llevado al Principado a rebajar de nivel el Plan de Protección de Incendios (INFOPA) que se había elevado este sábado por la tarde al nivel 2, que se pone en marcha cuando el fuego puede afectar gravemente a la población y es necesaria la ayuda de medios extraordinarios.



El Principado había situado el INFOPA en la fase cero el pasado domingo, ante una condiciones meteorológicas que ayudaron a acabar con la ola de incendios que desde el 23 de marzo vivía la comunidad y que, según las primeras estimaciones, pudo haber quemado unas 20.000 hectáreas.



No obstante, Barbón ha aclarado que hasta finales de la próxima semana no se sabrá con exactitud la extensión arrasada y que para esos días ya estarán listas las ayudas que el Ejecutivo autonómico prepara para paliar los daños.



El riesgo de que este lunes se declaren fuegos forestales será "extremo" en 21 concejos, nueve menos que este domingo, pero se mantendrá "muy alto" en los 57 municipios restantes, según el indicador que diariamente elabora la Dirección General de Infraestructuras Rurales y Montes.



Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una caída de las temperaturas y algunas lluvias débiles por la tarde, que lo harán acompañadas de intervalos de viento del oeste, más intenso en el litoral y zonas de montaña.