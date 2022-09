Hallan un cadáver en un vehículo tras sofocar un incendio forestal en Cuenca

(Actualiza la NA2047 con información aportada por la alcaldesa de Albadalejo del Cuende)

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver dentro de un turismo que ha quedado calcinado en un incendio forestal registrado este lunes en el término municipal de Albaladejo del Cuende (Cuenca).

Fuentes del servicio de emergencias 112 han informado a Efe de que fueron los efectivos que colaboraban en las tareas de extinción del incendio forestal, del que se dio aviso a las 18.13 horas, los que encontraron el cadáver dentro del vehículo quemado.

Asimismo, fuentes de la Guardia Civil han asegurado que están investigando las causas del incendio forestal y de la muerte de la persona hallada en el interior del vehículo, de quien no han aportado datos.

Estas fuentes han precisado que el vehículo está totalmente calcinado y que se investiga todo lo relacionado con el suceso para tratar de esclarecerlo.

Por su parte, la alcaldesa de Albadalejo del Cuende, Antonia Albaráñez, ha expresado su sorpresa por el hallazgo del cadáver y ha señalado que todo apunta a que no es vecino de la localidad ni de pueblos cercanos: "del pueblo no es, ni de los pueblos de alrededor. No echan de menos a nadie. De por aquí no es", ha dicho a Efe.

La regidora ha señalado que los hechos ocurrieron en el denominado Camino de las Viñas, muy cerca del río Júcar, en el término municipal de Albadalejo del Cuende, una localidad de la Serranía conquense de algo más de 200 habitantes.