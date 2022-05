Haití.- Un diplomático de la Embajada de República Dominicana en Haití ha sido secuestrado en Puerto Príncipe

Carlos Guillen Tatis, diplomático agrícola de la Embajada de República Dominicana en Haití, ha sido secuestrado por la pandilla '400 Mawozo' en la capital del país, Puerto Príncipe, y las autoridades dominicanas han desplegado militares en la frontera.

Guillén Tatis fue secuestrado en la zona de Croix des Bouquets el viernes, en un tramo conocido como Papay, a las afueras de Puerto Príncipe rumbo a la frontera con República Dominicana, tal y como ha informado 'Listín Diario'.

"Papá no aparece, me acaban de llamar. Él salió ayer antes del mediodía para Santo Domingo, pero según dicen no pasó la frontera. Él no responde ninguno de los celulares, lo ha reportado desaparecido en la Policía de Haití", ha explicado el hijo del diplomático, David Guillen al diario 'El Día'.

En consecuencia, las autoridades de República Dominicana han desplegado tropas en la frontera con Haití ante el secuestro del diplomático.

El ex secretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, ha calificado como un hecho grave el posible secuestro del diplomático agrícola y comercial de la Embajada de República Dominicana en Haití, tal y como ha informado 'Proceso'.

"El asunto del secuestro es un asunto grave y recordemos que por incidentes menores que ese estuvimos a punto de ir a la confrontación bélica en el 63 cuando el Gobierno de un civilista como el profesor Juan Bosch se movilizaron todas las Fuerzas Armadas a la frontera y las unidades de combate", ha aseverado Soto Jiménez.

La Embajada de República Dominicana en Haití solicitó el domingo al Ministerio de Exteriores haitiano que las autoridades de su país abran de forma inmediata una investigación.

Los dominicanos se han visto envueltos en varias ocasiones en la violencia y los secuestros en Haití. Varios camioneros dominicanos han sido secuestrados y liberados en el último año.

Además, varias familias haitianas se han visto obligadas a huir de sus hogares en los últimos días a causa de la violencia de las pandillas '400 Mawozo' y 'Chen mechan' ('Perros Malos'), que continúan en particular en la zona de 'Plaine de Cul de sac', en el norte y noreste de Puerto Príncipe.

Protección Civil de Haití advirtió la semana pasada de que los enfrentamientos entre pandillas en la zona norte de Puerto Príncipe, que provocaron que cientos de civiles abandonaran sus casas, podrían aislar la ciudad, cuya zona sur también está controlada por grupos armados.

El Grupo de Trabajo sobre la Seguridad (GTS) de Haití solicitó el jueves "urgentemente" al primer ministro, Ariel Henry, que declarase el estado de emergencia durante un mes, tras los enfrentamientos entre bandas armadas de Puerto Príncipe, que dejaron al menos 20 civiles muertos entre el 24 y el 27 de abril.

En este contexto, la agencia de noticias haitiana advirtió de que la banda '400 Mawozo' que está considerada como una de las más poderosas de la isla, especializada en secuestros de grupos grandes para pedir rescates, estaba operando también en el barrio de 'Croix des Bouquets' (en el noreste de Puerto Príncipe), e intenta extender su dominio.

Haití atraviesa una situación de crisis. Desde el magnicidio del presidente, Jovenel Moise, el pasado 7 de julio, la siempre convulsa situación política y económica de Haití se vio aún más golpeada. Pronto el vacío de poder degeneró en una crisis de seguridad, con asesinatos y secuestros a diario, sobre todo en amplias zonas de la capital.

Además, el mandato del primer ministro, Ariel Henry, terminó oficialmente el 7 de febrero, lo que ha incrementado la crisis de legitimidad en el país y los problemas económicos.