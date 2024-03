Hacienda sostiene que Rato usó una sociedad británica como "correa de transmisión" para repatriar fondos

Los peritos de la Agencia Tributaria que analizaron los movimientos de capitales entre sociedades vinculadas al exministro Rodrigo Rato han aseverado este miércoles en el juicio por el incremento presuntamente ilícito de su patrimonio que la mercantil británica Vivaway Limited funcionaba como "correa de transmisión" de fondos no declarados y que provenían "de la esfera patrimonial del señor Rato".

En la vigesimoséptima sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid se ha continuado con las periciales relativas a esos movimientos dinerarios entre sociedades. Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción sostiene que Rato mantuvo desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española a través de diversas sociedades como Red Rose Investment, Wescastle Corporation o Vivaway Limited, algo que niega tajantemente el que fuera también director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los peritos de Hacienda, que analizaban una transferencia por valor de 920.000 euros de Vivaway a Kradonara --empresa que según la Fiscalía usó Rato para repatriar fondos--, han señalado que si bien detrás de Kradonara y de Vivaway estaba Rato, en contabilidad el socio de la sociedad española era la británica Vivaway y no el exministro.

"Me refiero en contabilidad", ha matizado para luego señalar que ese tipo de transferencia no dejó reflejo en la información de la Agencia Tributaria y constaba como aportación del socio.

Por otro lado, ha explicado que no se ha encontrado causa para esas aportaciones entre Kradonara y Vivaway por lo que no se puede concluir que fueran una devolución de algo que previamente se había aportado. "Lo que sí que se está viendo es que Vivaway funciona como correa de transmisión de fondos que no han sido declarados que provienen de la esfera patrimonial del señor Rato", ha sentenciado.

LOS INTERESES DE UN PRÉSTAMO

Además, ha recalcado que tampoco tienen constancia en Hacienda "de que efectivamente exista una aportación, un contrato interno de devolución, unos intereses" y ha recordado que en teoría todo préstamo entre sociedades debe tener unos intereses y unas garantías.

En este sentido, los peritos aportados por la representación legal del exministro han matizado que no todo préstamo debe tener intereses porque los participativos pueden estar ligados a beneficios del negocio en el que intervienen.