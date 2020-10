Hacienda propone un déficit para las comunidades del 2,2% del PIB en 2021

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha propuesto este lunes a las comunidades autónomas que el próximo año limiten su déficit al 2,2 por ciento del PIB y les ha comunicado que las entregas a cuenta de 2021 ascenderán a 105.589 millones de euros, una cifra similar al año pasado.

En rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se ha trasladado a las comunidades la decisión del Gobierno de suspender las reglas fiscales a todas las administraciones públicas en 2020 y 2021, Montero ha dejado claro que esta tasa de referencia del 2,2 por ciento "no es un parámetro que obligue, ni exigible, no se vota, es orientativo y si no se cumple no se activa ningún mecanismo".

Montero también ha comunicado que España contará con 12.436 millones del fondo europeo REACT-EU, y la mayor parte (10.000 millones) serán para las comunidades autónomas.

Con estas cifras, Montero ha subrayado que con la totalidad de recursos del sistema de financiación, las transferencias extraordinarias y el mayor margen fiscal de la referencia de déficit, las comunidades podrán disponer de más recursos que "en toda su historia".

En la rueda de prensa, Montero ha incidido en que esta tasa de referencia del 2,2 por ciento del PIB, que es imprescindible para que las comunidades elaboren sus presupuestos, "es un indicador orientativo" dado que las reglas fiscales han quedado suspendidas y ha puesto en valor que los consejeros han tildado la tasa de "muy razonable".

La ministra también ha explicado que ha propuesto a las comunidades asumir la mitad de ese 2,2 por ciento a través de una transferencia extraordinaria de 13.486 millones de euros con lo que la referencia del déficit bajaría al 1,1 por ciento del PIB.

Montero ha asegurado que la caída de ingresos por la pandemia "no ha perjudicado de forma notable" los sistemas de financiación autonómicos y ha afirmado que las autonomías contarán en 2021 con "los mismos recursos, incluso más que en 2020".

La ministra ha trasladado a los consejeros que Hacienda trabajará para que las comunidades tengan los recursos suficientes para atender sus necesidades de gasto pero les ha insistido en que la suspensión de las reglas de gasto no implica renunciar a una gestión "prudente y responsable".

Y se ha mostrado convencida de que todas las comunidades actuarán con una "alta dosis de responsabilidad".

La ministra ha asegurado a los asistentes que contarán con "los mismos recursos o más que en 2020" y les ha explicado que éstos procederán de las entregas a cuenta, de la liquidación de hace dos años, del mayor margen de déficit y de los fondos europeos.

En concreto, las comunidades recibirán de las entregas a cuenta 105.589 millones (sólo un 0,26 por ciento menos que este año) a lo que se suman 9.076 millones por la liquidación positiva del ejercicio de 2019.

Montero ha asegurado que, para el 2021, Hacienda no contempla ningún plan de ajuste, ni ninguna otra regla adicional para controlar las desviaciones presupuestarias de las comunidades autónomas.

En este momento, ha añadido, hay que dejar atrás las recetas de la austeridad, ya que el gasto público contribuirá al crecimiento y a no dejar a nadie atrás en la recuperación.

"No vamos a exigir ni ajustes ni recortes, sí responsabilidad fiscal", ha continuado y ha mostrado su disposición a las autonomías para tratar singularmente y recoger sus sugerencias que puedan contribuir a aumentar el crecimiento a la mayor brevedad posible.

A preguntas de los periodistas, la ministra ha indicado que es el momento de la responsabilidad en el saneamiento de las cuentas, de que no se deterioren más y de que aporten dinamismo a la iniciativa privada.

En cuanto a que en el País Vasco se haya autorizado un déficit para el próximo año del 2,6, en vez del 2,2 para las autonomías de régimen común, ha negado que se trate de un privilegio dado que esta comunidad asume la totalidad de los impuestos y, por ende, la caída en sus ingresos, que no se ven compensados como el resto.

"Podría parecer un privilegio, pero es todo lo contrario", ha dicho la ministra. EFE