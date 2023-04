Hacienda avisa a las CCAA de que cumplir la Ley de Vivienda "no es optativo" y recalca que el Estado tiene mecanismos

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha advertido este jueves a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de que cumplir la Ley de Vivienda "no es optativo", al tiempo que ha subrayado que el Estado "siempre" tiene mecanismos para asegurar el cumplimiento de las leyes, aunque no ha precisado.

En declaraciones en el pasillo del Congreso, y ante la pregunta sobre barones del PP que amagan con no aplicar la ley, la titular de Hacienda ha indicado que en un Estado de Derecho "no se puede contemplar" que una autonomía "no cumpla con la ley".

Montero ha subrayado que las comunidades son "libres" de presentar recursos contra la ley e incluso tienen cierto margen a la hora de aplicar algunos artículos, pero en su conjunto, la ley debe cumplirse.

Y si se produce el incumplimiento, "todos los recursos se ponen a disposición del Estado" para hacer cumplir la legalidad. "Les vamos a asegurar que la ley se va a cumplir y eso no es optativo", ha agregado.

En esta línea, ha arremetido contra el PP, al que acusa de estar "mirando por el retrovisor a Vox", y ha afirmado que "no se puede convertir en un partido antisistema y antidemocrático cuando no le gustan" las medidas que se aprueban.

A su juicio, con este comportamiento, "se pone en cuestión la legitimidad de las instituciones" y retrotrae a España a otros momentos en los que algunas comunidades autónomas deciden no cumplir con la ley. "Y saben ustedes lo que ocurre a partir de ese momento·", ha comentando, en referencia al desafío del independentismo catalán.