El hachís y el padre de niños asesinados en Godella influyeron en la madre

La madre de los niños asesinados en el municipio valenciano de Godella, María, padece una esquizofrenia paranoide que le privaba de sus facultades mentales la noche en que fueron asesinados sus hijos, cuando sufría un brote psicótico agudo inducido por factores diversos, entre los que figura el consumo de hachís y la influencia del padre de los niños y acusado como ella del crimen, Gabriel.

Así lo han explicado este martes los forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Generalitat que han prestado su testimonio en una nueva jornada del juicio ante jurado que se sigue en la Ciudad de la Justicia de València contra los padres de Amiel e Ixel, las víctimas de aquel 14 de marzo de 2019.

Los psiquiatras no atribuyen, en todo caso, únicamente a Gabriel las causas de los problemas mentales de María, sino a una multiplicidad de causas, entre las cuales figuran elementos genéticos, biológicos o sociales.

Sí han recordado que en las entrevistas con ella, la acusada explicó que Gabriel la convenció de que todos estaban siendo víctimas de abusos, practicaba rituales satánicos y la maltrataba a ella y a los niños. Él me volvía loca, llegué a pensar que me hablaba telepáticamente, dijo María.

Gabriel y María están inculpados de dos delitos de asesinato, por cada uno de los cuales el fiscal pide 25 años de prisión, con un máximo de 40 años de encarcelamiento para el padre y de internamiento en un centro psiquiátrico para la madre, por padecer esquizofrenia y tener alterada las facultades que harían posible su imputación.

Esta jornada ha sido la última del juicio y este miércoles se entregarán previsiblemente las preguntas al jurado para que delibere sobre su veredicto.

Este martes por la tarde, el fiscal explicará al jurado por qué ha elevado a definitivas sus conclusiones y mantiene, de cara a su veredicto, que los dos padres deben ser condenados, aunque teniendo en cuenta la psicosis en el caso de ella. Los abogados defensores, por su lado, pedirán la absolución y la condena del otro progenitor, respectivamente.

En cuanto a Gabriel, los médicos han dejado claro que está en perfecto dominio de sus facultades mentales, aunque tiene rasgos narcisistas o ideas de superioridad, que no llegan a ser patológicas. Estos rasgos, de acuerdo a lo afirmado por un psiquiatra que le trató en prisión, pueden generar dudas terapéuticas.

Acerca de lo sucedido aquella noche, María, a causa de su enfermedad mental, explicó en una primera entrevista que había matado a sus hijos porque se lo había pedido Dios. Pero estas afirmaciones no deben ser admitidas como ciertas porque las dijo dominada por la confusión, han aclarado los médicos; de hecho, a los pocos días, una vez ingresada en prisión y bajo tratamiento de medicación antipsicótica, María relató una versión de lo sucedido que ha mantenido desde entonces, en sucesivas entrevistas.

Esa noche volví de paseo, los niños estaban dormidos, hablé con Gabriel, fumamos y nos fuimos juntos a la cama. Me encontraba mal, tenía mucho miedo -según María-. Me desperté sobre la medianoche, cuando él se estaba metiendo en la cama, me levanté y me di un golpe al tropezarme con la perra, que nunca estaba allí, en el dormitorio".

"Di una vueltas por la casa para fumar y entonces vi a los niños muertos. Pensé que había sido la secta y los enterré. Desperté a Gabriel y le dije que los niños estaban muertos. Entonces se desató una discusión, una pelea y él intentó matarme, por lo que escapé, le relató al psiquiatra.

Ese relato es un relato libre, ha explicado el psiquiatra, en referencia a que no fue inducido por ninguna pregunta, un indicio de credibilidad que se suma al hecho de que, de ser mentira, recordar los detalles de algo inventado y repetirlos resultaría impropio de una persona enferma.

Gabriel, por su parte, ha mantenido siempre en sus entrevistas que acostó a los niños aquella noche, antes de irse él mismo a la cama. EFE