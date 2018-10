¿Habrá elecciones en Andalucía en diciembre?

La semana que comienza este lunes 8 de octubre es clave para despejar alguna que otra duda sobre el futuro político de actuales dirigentes a los que las próximas citas electorales les puede colocar fuera del mapa o encumbrar mucho más.

Si, como apuntan algunos indicios, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, adelanta las elecciones andaluzas al domingo 2 de diciembre (si es así lo sabremos como muy tarde el próximo martes 9 de octubre), esa decisión alejaría el escenario de un adelanto de las generales al menos hasta la primavera de 2019, porque Sánchez no va a convocar las generales pegadas a las andaluzas.

Un indicio de que no va a convocar elecciones es el acuerdo global con Podemos sobre los Presupuestos, algo que puede estar cerca de lograrlo si nos atenemos al anuncio de este domingo del Presidente antes de participar en la Carrera de obstáculos por la conciliación y la corresponsabilidad. Además, quienes mantienen contactos con Moncloa, no hay día que no escuchen de los colaboradores de Sánchez que el presidente está decidido a intentar agotar la legislatura porque no formó un gabinete solvente que logró una gran aceptación entre la ciudadanía para "disolver a los cuatro días".

Los ministros subrayan, cada vez que se les pregunta por el tema, lo mismo. La última en hacerlo ha sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, exconsejera de Susana Díaz, que tajante rechazaba de plano que ambas elecciones vayan a celebrarse conjuntamente, "tenerlas separadas permite hablar justamente de lo que se trata, que aporta cada uno Andalucía, Susana Díaz quiere elecciones con claro acento andaluzas. Puedo asegurar casi al cien por cien que serán separadas". Montero ha apuntado que las elecciones andaluzas puede ser "mucho antes" que las generales.

Mucho antes puede ser el próximo mes de diciembre. La última palabra es de la Presidenta de la Junta que como insisten desde el PSOE-A, Susana Díaz convocará las elecciones autonómicas "dependiendo del interés de Andalucía" y es ella y solo ella la que tiene la potestad de decidir si esos comicios se celebran en diciembre o si por el contrario ya serían en el mes de marzo.