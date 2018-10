El G.Vasco explica la ley de víctimas policiales a representantes de las FSE

El Gobierno Vasco se ha reunido con representantes de la organización profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) y con Alternativa Sindical de Policía (ASP) para explicarles el contenido de la conocida como ley vasca de víctimas policiales.

Bajo la denominación de "Ley vasca de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999", la norma fue aprobada en 2016 aunque varios artículos han estado suspendidos por el recurso presentado en su día por el Ejecutivo del PP.

Sin embargo, el actual Gobierno del PSOE he decidido retirarlo después de que el Gobierno de Iñigo Urkullu aceptara introducir algunos cambios para dejar claro que la norma no busca identificar culpables ni exigirles responsabilidades, sino reconocer a las personas que fueron víctimas de abusos policiales.

Tras la cita, las organizaciones policiales han valorado que en la misma el Gobierno Vasco "se ha mostrado siempre a favor de las víctimas del terrorismo de ETA y han reconocido el sufrimiento de los agentes y de sus familias".

La IGC ha transmitido al Ejecutivo que no puede oponerse a una norma "que no sea contraria al ordenamiento constitucional", pero sí le ha pedido que la obtención de testimonios no se limite a las presuntas víctimas de abusos policiales, sino que "se extienda a guardias civiles, policías nacionales y sus familiares que vivieron bajo el terror de ETA".

Esta agrupación ha considerado además que el reconocimiento al "sufrimiento" de estos agentes y sus familias "no se debe dejar tan solo" al Gobierno de España, sino que el de Euskadi también puede "hacer lo posible para favorecer esa reconciliación del pueblo vasco con sus propios conciudadanos guardias civiles, policías y familiares".

En la reunión han tomado parte representantes de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco y en la misma ha participado "como observador" el forense Paco Etxeberria, según han informado las asociaciones policiales en una nota.

La cita se ha conocido el mismo día en que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) contra la resolución que hace pública la identidad de los miembros de la comisión de valoración creada en Euskadi para valorar a las posibles víctimas de abusos policiales.